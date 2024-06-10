El mecanismo de pago en especie está diseñado para fomentar la preservación del patrimonio cultural del país y apoyar a los artistas y propietarios de bienes culturales El pago de impuestos en especie en México es una opción que permite a los contribuyentes saldar sus obligaciones fiscales mediante la entrega de bienes culturales, artísticos o históricos al Estado. Dicho mecanismo está diseñado para fomentar la preservación del patrimonio cultural del país y apoyar a los artistas y propietarios de bienes culturales. De acuerdo con Fiscalia, existe un mecanismo para las personas físicas residentes en el país, dedicadas a las artes plásticas en forma independiente, con el que podrán optar por pagar los impuesto sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), mediante la entrega de obras producidas por el propio artista en el año a que corresponda el pago. La consultora indica que el mecanismo mencionado lo establece el ‘Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares’, publicado el 31 de octubre de 1994. Fiscalia explicó que para el pago de impuestos en especie, además de seguir los lineamientos del propio decreto, se deben cumplir con ciertas reglas establecidas en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).

Modificación en el llenado del CFDI que expiden los artistas por la enajenación de sus obras

Una de estas reglas, la 11.1.3., se modificó a través de la Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de junio de 2024. Fiscalia considera que a través de esta modificación se indica que los CFDI o factura electrónica que expidan los artistas por la enajenación de sus obras deberán señalar en el campo “Descripcion”, la técnica y tamaño de manera individual de cada una de las obras consignadas en el mismo. Por eso, recomendó a los artistas que opten por esta modalidad que cuiden cumplir con este detalle en la emisión de su factura electrónica.