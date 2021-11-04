Para 2022 uno de los requisitos para deducir gastos en gasolina es que el proveedor deberá contar con permisos vigentes de la CRE y de la SENER. Serán los contribuyentes quienes tengan que buscar e...

Para 2022 uno de los requisitos para deducir gastos en gasolina es que el proveedor deberá contar con permisos vigentes de la CRE y de la SENER. Serán los contribuyentes quienes tengan que buscar esta información antes de la compra si quieren deducir. Uno de los cambios inminentes de la Miscelánea Fiscal para 2022 tiene que ver directamente con la deducción en combustibles. Para esto, se busca reforma el artículo 27, párrafo III de la Ley del ISR, que habla sobre los requisitos de deducibilidad. Con el cambio, la compra y venta de combustibles para vehículos terrestres, marítimos y aéreos deberá contar con el permiso vigente del proveedor en el CFDI. Esto incluye los permisos de comercialización de la CRE y de importación de la SENER. Para que estos combustibles sean deducibles, el permiso debe estar vigente al momento de emitir el CFDI.

Especialistas rechazan la propuesta

Desde que se dio a conocer la propuesta, varios especialistas han señalado algunos puntos que afectarán a los contribuyentes. En entrevista con Reforma, Mario Barrera, socio de Holland & Knight, explicó que, originalmente, la propuesta es para combatir la venta ilegal de combustible; sin embargo, un error en el CFDI puede significar que el contribuyente perderá por completo la deducción. El problema es que algunos contribuyentes se verán forzados a cargar combustible con proveedores que no tengan el permiso vigente, lo que les costaría la deducción completa. La autoridad ha dicho que este requisito de deducción no es desproporcional, ya que el que una gasolinera o proveedor cuente con el permiso vigente es información pública. Así, los contribuyentes pueden revisar la información antes de hacer la compra.

También hay que notar que este cambio afectará tanto a personas físicas como morales. Básicamente, será responsabilidad de los contribuyentes verificar que los proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales si quieren deducir sus gastos en gasolina.

Con información de Reforma, KPMG y Mi Bolsillo https://www.reforma.com/cargan-la-mano-a-contribuyentes/gr/ https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2021/09/flash-reformas-fiscales-2022.html https://www.mibolsillo.com/tips/Deberas-investigar-gasolineras-para-poder-deducir-combustible-al-SAT-20211007-0013.htm

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