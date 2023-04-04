Entre la información que deben tener los contribuyentes para presentar su declaración anual están las declaraciones mensuales, constancias, registro de deducciones, entre otros Las personas físicas...

Entre la información que deben tener los contribuyentes para presentar su declaración anual están las declaraciones mensuales, constancias, registro de deducciones, entre otros Las personas físicas deben presentar su declaración anual del ejercicio 2022 durante abril de 2023. En este contexto, la consultora Fiscalia publicó un artículo en el que expuso las siguientes recomendaciones para preparar la declaración anual:

Declaraciones

Las declaraciones mensuales al día: Si se tiene la obligación de presentar pagos mensuales, y estos no se presentaron, se recomienda que se presenten en este momento, buscando evitar actos de fiscalización del SAT que pudieran generar multas y molestias.

Constancias

CFDI de nómina por los pagos por salarios percibidos durante el año

Constancia o comprobantes de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS que, en su caso, procedan

Constancias otorgadas por las instituciones de crédito por intereses percibidos, retenciones del ISR efectuadas durante el año.

Registros y documentación de operaciones

Registro de ingresos efectivamente cobrados en cada uno de los meses del año a declarar, separando el IVA correspondiente

Comprobantes fiscales de los gastos propios de la actividad realizados en el año

Información sobre préstamos, premios, donativos, herencias o legados y por enajenación de casa habitación, que se hayan obtenido en el año, ya que deben ser informados en la declaración anual

Historial de pérdidas generadas en años anteriores por los diferentes tipos de ingresos (actividad empresarial o profesional, intereses, enajenación de bienes)

Asegurarse de tener el soporte documental apropiado de todas las entradas de dinero, ya sea que se trate de ingresos o entradas de otra naturaleza, de forma que todas y cada una de ellas pueda soportarse adecuada y suficientemente

Registro de deducciones

Registro de deducciones autorizadas identificando las que sean deducibles para el ISR

Comprobantes que amparen las deducciones personales realizadas en el año

Asegurarse de que las deducciones que se pretendan realizar, cumplan con requisitos formales que establecen las diversas disposiciones

Monto de deducciones por inversiones realizadas en el año por cada tipo de bien

Otros

Número de CLABE de la cuenta bancaria, en caso de obtener un saldo a favor y optar por su devolución

Revisar acceso a Internet y asegurarse de que el equipo despliegue correctamente el software en línea para elaborar la declaración: DeclaraSAT

Empresarios

Si se desarrolla una actividad empresarial se requiere tener los estados financieros de la actividad:

Estado de posición financiera (balance)

Estado de resultados

Patrones

Quienes tengan trabajadores a su servicio, deberán contar con la siguiente información:

PTU pagada en ejercicio

Cuotas de seguridad social pagadas durante el año

Nóminas pagas durente el año

Envío de la declaración

Para el envío de la declaración es necesario contar con la contraseña o con la firma electrónica avanzada (e.firma), por lo que es necesario revisar que la contraseña funcione y que la e.firma esté vigente.

Devolución automática

Para efectos del programa de devolución automática del ISR de las personas físicas, la declaración debe ser presentada utilizando la firma electrónica e.firma cuando el saldo a favor sea superior a 150,000 pesos, para los saldos inferiores a 150,000 pesos se estará a lo siguiente:

Si el importe es igual o menor a 10,000 pesos, se podrá presentar utilizando la contraseña.

Si el importe es mayor a 10,000 pesos y menor a 150,000 pesos, podrá utilizar la contraseña, siempre que se seleccione una cuenta bancaria para transferencias electrónicas a 18 dígitos (CLABE) que esté a nombre del titular, de las precargadas en la plataforma de la declaración anual. Si no se selecciona ninguna de esas CLABE precargadas, se deberá utilizar firma electrónica.