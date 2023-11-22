El SAT implementa otras medidas como la suspensión del cobro de adeudos fiscales y la deducción inmediata de la totalidad de las inversiones En respuesta a los estragos ocasionados por el huracán Otis en Guerrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció diversas medidas fiscales y administrativas que buscan aliviar la carga económica de los contribuyentes y facilitar la recuperación de la actividad económica en la región. Desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024, el SAT informó que no se cobrarán impuestos a aquellos contribuyentes cuyo domicilio fiscal, agencia, sucursal o establecimiento se encuentre en los municipios de Acapulco de Juárez o Coyuca de Benítez. Esta exención incluye el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR) y otros gravámenes. Además de la exención fiscal, el SAT implementa otras medidas destinadas a contribuir a la normalización de la actividad económica en la zona afectada: Deducción inmediata al 100% de las inversiones: Aquellos que realicen inversiones en activos nuevos o usados de octubre a diciembre de 2023 podrán deducir el 100% de estas inversiones. Suspensión del cobro de adeudos fiscales: Los contribuyentes que estén pagando adeudos fiscales en parcialidades o a plazos verán suspendido el cobro hasta febrero de 2024, sin recargos ni multas. Facilidades para donativos: Los donativos destinados a los afectados estarán exentos de impuestos, y se brindará atención prioritaria a quienes busquen establecer Donatarias Autorizadas para respaldar a la población damnificada. Asimismo, se facilitará la importación de productos de primera necesidad. https://twitter.com/SATMX/status/1727371439429259550 Desde el 13 de noviembre, se ha reanudado la atención a personas físicas en la oficina del SAT en Acapulco, con un horario de 9:00 a 13:00 horas. Entre los trámites que se ofrecen se incluyen la inscripción en el RFC, la generación, revocación o renovación del certificado de e.firma, la emisión de la Cédula de Identificación Fiscal y la Constancia de Situación Fiscal, entre otros. En un esfuerzo por reactivar la planta productiva y preservar las fuentes de empleo en Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, el SAT otorga facilidades a empleadores, incluyendo la inscripción masiva de personal en el RFC con requisitos mínimos y exenciones para aquellos que soliciten datos en el RFC para el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de nómina.