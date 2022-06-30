El límite para que las empresas cumplan con las nuevas disposiciones es el 1 de mayo de 2023 El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral advirtió que el plazo que se otorgó para que los sindicatos legitimen sus contratos colectivos termina en mayo del 2023 y aplicar una prórroga implicaría violar la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por ello, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro, señaló que para que el país no viole disposiciones del TMEC, ya no se darán más prórrogas a las empresas para legitimar sus contratos colectivos. "El no cumplir con un ordenamiento, con una norma, establecido por el Congreso de la Unión en este 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, evidentemente significaría un desacato a la norma. Si nosotros queremos extender el plazo necesitaríamos modificar esto por parte del Congreso" advirtió en conferencia de prensa. En el Foro Laboral Index, del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el funcionario indicó que el plazo para que todas las empresas del país cumplan con las nuevas disposiciones laborales será el 1 de mayo de 2023, por lo que aún tienen tiempo. De acuerdo con Milenio, se estima que en el país hay 580 mil contratos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Como reportamos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral reveló que en los próximos tres meses se realizarán apenas 566 legitimaciones de contratos en donde participan 244 organizaciones sindicales. “Es un compromiso que hizo el Estado mexicano frente a sus socios comerciales en el anexo laboral… Contratos colectivos legitimados llevamos 4 mil 794, ese es el avance y esperamos que se sensibilicen los empleadores respecto a la necesidad de que se involucren en estos procedimientos”, dijo Domínguez. Añadió que el plazo fue de cuatro años para que se validaran los contratos colectivos de trabajo a partir de que entró en vigor la reforma laboral. De acuerdo con El Economista, a la fecha se tienen 4,666Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) legitimados, cifra que representa la tercera parte del número de contratos que Secretaría de Trabajo (STPS) estima que se legitimen en el mejor escenario, esto es 15,000. El plazo de los sindicatos para legitimar contratos vence el primero de mayo de 2023 de acuerdo con la reforma laboral de 2019 y del acuerdo comercial T-MEC, por lo que aquellos contratos colectivos de trabajo que no hayan sido ratificados por los trabajadores se darán por terminados.