A junio de 2020, hubo 74.5 millones de contribuyentes registrados en el RFC.

Al cierre de junio de 2020, el último dato disponible, se registró un aumento de 5.7% respecto al mismo mes del 2019. Es decir, mientras que en junio de 2019 había 74 millones 497 mil 599 contribuyentes, para junio de 2020 ya había 78 millones 764 mil 187, esto representa que en un año creció en 4 millones 266 mil 588 personas. Sin embargo, si comparamos las últimas cifras de 2020 con las de diciembre 2019, cuando había 77 millones 442 mil 561 inscritos, en todo ese tiempo sólo creció 1.70%. Este crecimiento es considerablemente menor al observado un año antes, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, equivalente al 3.76%.

Cuánto aumentaron por régimen en 2020

En el régimen de personas morales se tiene a 2 millones 160 mil 115 contribuyentes inscritos. En comparación con el mismo mes del 2019, se registró un aumento de 3.4% En cuanto al régimen de asalariados, el último dato estadístico del SAT arroja 46 millones 447 mil 616 inscritos; esto representa que aumentó 11% en comparación con el mismo mes del 2019, cuando había 41 millones 860 mil 358 asalariados inscritos. Para las personas físicas se registró una disminución del 1.3% (397 mil 274 causantes); es decir, en 2020 se registraron 30 millones 105 mil 919 contribuyentes y en 2019 hubo 30 millones 503 mil 193 contribuyentes. De enero a junio de 2020, la proporción de contribuyentes según su tipo fue:

76.1% sueldos y salarios

20.3% a personas físicas

3.5% a personas morales

0.1% a grandes contribuyentes.

Puedes revisar el padrón por tipo de contribuyente, aquí.

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