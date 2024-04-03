La causa de este problema generalmente se debe a algún problema con el acta de nacimiento, o a algún error en la propia CURP Desde octubre de 2021 se modificaron las reglas para la emisión de la Cl...

La causa de este problema generalmente se debe a algún problema con el acta de nacimiento, o a algún error en la propia CURP Desde octubre de 2021 se modificaron las reglas para la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP). El cambio más importante fue el relativo a la “CURP certificada”, que consiste en la expedición de la cédula con las siguientes leyendas:

CURP certificada: Verificada con el Registro Civil

CURP certificada: Verificada con la Secretaría de Relaciones Exteriores

CURP certificada: Verificada con el Instituto Nacional de Migración.

¿Qué es la CURP certificada?

En el caso de la CURP verificada por el Registro Civil, significa que la dependencia comprobó que la clave tiene asociada o vinculada el acta de nacimiento de una persona mexicana que esté en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC). Las CURP certificadas incluyen, abajo del cuadro de información, una leyenda que dice “CURP certificada: verificada por el Registro Civil”. Este cambio obedece a que anteriormente, eran muchas las dependencias las que emitían este documento. Para evitar que hubiera dobles claves, errores, etcétera, ahora el Registro Nacional de Población (RENAPO) se dio a la tarea de unificar una sola CURP, la cual estará cotejada con la base de datos.

¿Por qué no aparece mi CURP certificada?

Fiscalia señaló que muchas personas que consultan su CURP, se encuentran con que esta no contiene esta nueva leyenda “CURP Certificada”, lo que les impide llevar a cabo diversos trámites ante instituciones gubernamentales. En este contexto, explicó que la causa de este problema generalmente se debe a algún problema con el acta de nacimiento, o a algún error en la propia CURP:

Problema con el acta de nacimiento

Si el problema fuera originado por alguna situación del acta de nacimiento, puede deberse a lo siguiente:

Existen errores en el acta de nacimiento

El acta no ha sido digitalizada (esto puede deberse al año en que fue expedida).

El trámite para corregir esta situación se llama Aclaración Administrativa de Acta, el cual se debe realizar en el Registro Civil correspondiente y cuyos requisitos dependen de las reglas de cada Estado.

Problema con la CURP

Si no hay problema con el acta de nacimiento, el problema puede deberse a datos erróneos en la CURP, mismos que deberán corregirse para solucionar esta situación. Algunos de los datos que pueden estar incorrectos son:

Nombre

Apellido

Fecha

Lugar de nacimiento

Sexo

Datos de registro (número de acta, libro, foja, tomo, entidad o municipio)

Duplicidad o multiplicidad de la CURP.

El RENAPO tiene a disposición de la ciudadanía un sitio en internet para tramitar la modificación o corrección de la CURP. Los requisitos pueden consultarse aquí. Fiscalia considera que estas son las situaciones que con mayor frecuencia se presentan con las CURP que RENAPO no ha podido certificar, por lo que se sugiere acción inmediata para corregir esta situación, según el tipo de error o situación que se tenga. Pueden existir otras situaciones muy particulares por las que se puede estar en esta situación problemática. En este tipo de casos se debe consultar directamente con las instituciones gubernamentales respectivas.