Aquí explicamos para qué sirve el programa de compliance, porque tiene varios beneficios para las empresas que lo implementan. Entre los principales riesgos para el crecimiento de las organizacion...

Aquí explicamos para qué sirve el programa de compliance, porque tiene varios beneficios para las empresas que lo implementan. Entre los principales riesgos para el crecimiento de las organizaciones se encuentran los que afectan la operatividad del negocio y los ataques cibernéticos, de acuerdo con las Perspectivas de la alta dirección en México 2020, de la consultora KPMG en México. Lo anterior se debe a que dichos riesgos incluyen la negación de servicios, y la adulteración o robo de datos personales o de información estratégica. Los más de mil tomadores de decisiones consultados para la realización del estudio así lo consideraron. Otros riesgos relevantes son el incumplimiento fiscal y los cambios regulatorios, porque en ocasiones ofrecen poco tiempo a las empresas para actualizar sus procesos, materiales o insumos.

¿Qué es el compliance o cumplimiento normativo?

Para detectar y disminuir los riesgos, las empresas pueden implementar un programa de compliance o cumplimiento normativo, que sirve para asegurar el correcto desarrollo de un negocio. En El Contribuyente consultamos a personas que se dedican a implementar el programa de compliance en las empresas, para saber para qué sirve el programa de compliance y cuales son sus beneficios.

¿Para qué sirve el programa de compliance?

Para detectar riesgos en las empresas

Rogelio Arizmendi Contreras, gerente de impuestos de BHR México, una de las 10 firmas más importantes del país, dice que una de las funciones del compliance o cumplimiento normativo es la de detectar los riesgos para las empresas. El especialista explicó que, por ejemplo, el encargado del área de tesorería puede desconocer algunos riesgos relacionados con su puesto. Puede andarse paseando con todas las claves bancarias o los token por todos lados. En este caso, la persona que llegue a implementar el programa de compliance puede establecer que las claves bancarias o los token no pueden salir de ciertos lugares y que sólo pueden ser usados por el gerente y el supervisor. Esto lo especifica en un reporte o dictamen, y así es como se pueden modificar los puestos. No nada más para el control, buenas prácticas y ahorro de tiempo, sino también para la prevención de fraudes.

Sirve para establecer roles y responsabilidades

El gerente de impuestos de BHR México indicó que el compliance sirve para establecer roles y responsabilidades dentro de la empresa, para que no haya lugar al ‘yo imaginé’ o ‘yo pensé que eso no me tocaba a mí’. Esto es porque con el programa se documenta qué se debe de hacer, cómo se tiene que hacer y quién es el responsable de hacerlo. Arizmendi Contreras explicó que cuando se implementa el programa de cumplimiento todo marcha más como un mecanismo con engranes. Por ejemplo, se establece en un manual que a un gerente le toca revisar del paso uno al cinco y todos lo firman de enterado. En caso de que ese gerente se llega a ir de la compañía, a quien lo sustituya se le explica lo que tiene que hacer, lee el manual y se hace responsable de los pasos del uno al cinco. Además de estas funciones, el programa de compliance tiene varios beneficios para las empresas que lo implementan, de acuerdo con Luis David Coaña Be, socio director de la firma Coaña Aguirre Abogados, con sede en Mérida, Yucatán. El especialista dijo que entre los beneficios de los programas de compliance también se encuentran los siguientes:

Funciona como medida de prevención

El compliance sirve para prevenir los posibles riesgos que puede tener una empresa. Esto desde el punto de vista penal, laboral, tributario, ambiental, entre otros, dependiendo de la perspectiva desde la que la empresa quiera implementar estas normas autorregulatorias.

Busca generar una cultura de cumplimiento

Otro beneficio es que ayuda a crear una cultura corporativa de cumplimiento al interior de una empresa. Es decir, cuando una empresa decide implementar un programa de compliance es porque quiere generar una cultura de cumplimiento con la ley. Esto entre sus socios, administradores y trabajadores.

Excluye de responsabilidad penal a la empresa

El programa de compliance es como un seguro en caso de que se tengan que enfrentar un proceso penal donde se denuncie directamente a la empresa. Esto se debe a que sirve para demostrar, en juicio, que la empresa no debe tener responsabilidad penal por mantener un debido control organizacional en su interior.

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