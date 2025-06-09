Hub Azteca capacitará sin costo a más de 300 pequeños negocios de la zona sur de la CDMX en marketing, ventas y atención al cliente antes del Mundial de Fútbol del próximo año La próxima Copa del M...

Hub Azteca capacitará sin costo a más de 300 pequeños negocios de la zona sur de la CDMX en marketing, ventas y atención al cliente antes del Mundial de Fútbol del próximo año La próxima Copa del Mundo traerá fanáticos de todo el planeta a la Ciudad de México. Un nuevo centro de capacitación quiere que la derrama económica se quede en las manos correctas: los pequeños comercios locales.

Un trampolín para emprendedores y comercios de barrio

A pocos pasos del Estadio Azteca abrió sus puertas Hub Azteca, un centro 100 % gratuito que promete entrenar a más de 300 negocios antes de junio de 2026. La iniciativa impulsada por Impact Hub CDMX y aliados como Promotora Social México, Educación Financiera Banamex y la Embajada de Estados Unidos, ofrece talleres en:

Atención al cliente y hospitalidad

Marketing digital e imagen comercial

Medios de pago electrónicos

Ventas y estrategias de precios

Vinculación con microcréditos y financiamiento

La oferta está diseñada para negocios tan diversos como taquerías, fondas, farmacias y tiendas de abarrotes. “Queremos que la derrama económica beneficie a quienes viven y trabajan a unos pasos del estadio”, explica Mario Romero, director de Impact Hub CDMX.

Por qué importa capacitarse hoy (y no en 2026)

Las experiencias de Mundiales pasados indican que, cuando las pymes se preparan con anticipación, pueden:

Aumentar sus ventas entre 25 % y 40 % durante el torneo. Retener hasta 15 % de la nueva clientela en el largo plazo. Generar empleos temporales que, con buena gestión, se convierten en permanentes.

“La gran apuesta no es sólo prepararnos para un evento, sino usarlo como palanca de desarrollo local”, añade Romero.

Inversiones públicas que cambiarán el paisaje urbano

Para estar a la altura del primer Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá, las ciudades sede ya abrieron la chequera. A continuación, un vistazo a los montos anunciados:

Ciudad sede Obras principales Inversión estimada (MDP) Ciudad de México Modernización del Tren Ligero, nuevas líneas de trolebús y renovación del Estadio Azteca 6,000 (transporte) + 2,100 (estadio) + 8,500 (AICM) Guadalajara Rehabilitación del Centro Histórico y Estadio Akron 3,000 + 250 Monterrey Mejoras viales y adecuaciones en inmediaciones del estadio — (en anuncio)

Los expertos advierten que la llave de un legado duradero está en combinar infraestructura con capacitación comunitaria. Hub Azteca nace justo con esa lógica.

¿Cómo inscribirse a Hub Azteca?

Los interesados pueden registrarse en línea en la página de Impact Hub CDMX o presentarse directamente en las oficinas ubicadas sobre Calzada de Tlalpan, a tres calles del estadio. Se recomienda llevar:

Copia simple de identificación oficial

Comprobante de domicilio de la zona sur de la CDMX

Descripción breve del giro y necesidades del negocio

El Mundial pasa; el conocimiento se queda

La experiencia de ciudades como Berlín 2006 o Moscú 2018 demuestra que, bien gestionado, un Mundial incrementa el turismo, el consumo interno y el empleo temporal. Pero sin capacitación, la oportunidad se esfuma tan rápido como el silbatazo final. De ahí que iniciativas como Hub Azteca apuesten por el largo plazo. “No basta con construir estadios; hay que construir capacidades. El verdadero legado será el beneficio para las personas que viven aquí”, concluye Mario Romero.