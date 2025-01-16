Descubre las novedades del RESICO en la RMF 2025, incluyendo devoluciones de saldos a favor y reglas eliminadas. Conoce cómo afectarán a personas físicas y sus declaraciones fiscales

Descubre las novedades del RESICO en la RMF 2025, incluyendo devoluciones de saldos a favor y reglas eliminadas. Conoce cómo afectarán a personas físicas y sus declaraciones fiscales

El 30 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025, la cual estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la RMF para 2025 se brinda la facilidad a las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que obtengan saldos a favor, de solicitar su devolución en los pagos mensuales o de forma conjunta en enero del ejercicio inmediato posterior.

De igual forma, la autoridad recordó que quienes deseen regresar a tributar en este régimen y cumplan con los requisitos para ello, podrán presentar su aviso a más tardar el 31 de enero de 2025.

En un texto publicado por la consultora Deloitte, se indica que la RMF 2025 comprende, en términos generales, en su mayoría las mismas reglas que las de 2024.

Cambios relacionados con el RESICO

El texto indica que entre las reglas nuevas y eliminadas se encuentran cambios relacionados con el Capítulo 3.13. Del Régimen Simplificado de Confianza.

En su texto, Deloitte explicó que se adicionaron y eliminaron las siguientes reglas: