La consulta se debe realizar a partir de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la declaración. El último día para presentar la declaración anual como persona físicas es el 31 de mayo....

La consulta se debe realizar a partir de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la declaración. El último día para presentar la declaración anual como persona físicas es el 31 de mayo. Para algunos contribuyentes, existe la posibilidad de conseguir una devolución de saldo a favor. Al presentar la declaración anual, las personas físicas pueden obtener un saldo a favor de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolverá automáticamente, sin hacer algún trámite adicional. Esto es a través del sistema de devolución automática. Para obtener la devolución automática, se tiene que presentar la declaración anual 2020 a más tardar el 31 de julio. Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:

La declaración anual de personas físicas se puede presentar con la contraseña si la devolución es igual o menor a 10 mil pesos.

Si el monto de la devolución es de 10 mil a 150 mil pesos, se puede obtener la devolución con la contraseña, siempre y cuando se utilice una clave bancaria estandarizada (CLABE) de entre las precargadas en el aplicativo.

Cuando el saldo a favor es superior a 10 mil pesos y se captura una nueva CLABE se debe usar la e.firma para presentar la declaración y obtener la devolución automática.

Se debe confirmar la cuenta CLABE precargada en el sistema, verificar que esté a nombre del contribuyente y que siga activa.

Al presentar la declaración anual se debe señalar la opción de devolución.

Los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos no podrán solicitar la devolución automática:

Si el saldo a favor es superior a 150 mil pesos.

Si el saldo corresponde a ejercicios fiscales anteriores a 2020.

Los contribuyentes que hayan solicitado devolución vía formato electrónico de devolución (FED).

Si se encuentran en los listados de operaciones inexistentes del SAT.

¿Cómo dar seguimiento al trámite?

Los contribuyentes que ya hayan presentado la declaración con saldo a favor pueden revisar el estado del trámite a través de internet. Solamente deben entrar en este enlace. Una vez dentro, deben seguir estos pasos:

Da clic en el botón "INICIAR". Ingresa con tu RFC y contraseña o e.firma. Selecciona el tipo de solicitud a consultar. Selecciona el ejercicio a consultar Selecciona el tipo de solicitud a mostrar Obtén la información de tu solicitud automática.

La consulta se debe realizar a partir de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la declaración.

Puedes encontrar información del SAT sobre la devolución en este enlace.

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