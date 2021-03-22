¿Cómo se puede vender con éxito cualquier producto a cualquier cliente potencial? No existe un único algoritmo de acción, un elixir mágico o un hechizo para los directores de ventas que se esfuerzan por aumentar las ventas medias o cumplir el plan de ventas para el mes. Pero hay técnicas que no sólo atraen al mayor número posible de clientes potenciales, sino que los convierten en clientes fieles y habituales. Hoy te hablaremos de estas técnicas y te presentaremos los cursos de ventas Lectera, enfocados a poner en práctica los conocimientos.

Asegúrate de que el cliente se siente cómodo comprandote

Realiza un miniestudio del recorrido del cliente en tu sitio. ¿Puede encontrar inmediatamente la información que necesita sobre el producto? ¿Y comparar y elegir entre varias ofertas sin dejar de lado tu recurso? ¿Y leer las críticas? ¿Qué tan simple y clara es una cuenta personal? ¿Es necesario tenerla para comprar un producto? ¿Cómo es el proceso de pago? ¿Es cómodo utilizar el carrito de compras? ¿Es necesario confirmar el pedido por teléfono? La fórmula del éxito: cuantas menos acciones realice un visitante, más probable será que realice una compra.

Crea ofertas personalizadas

Digamos que vendes nutrición deportiva, esterillas especializadas de yoga y soportes para botellas de agua. Es probable que un visitante del sitio web que ya ha pasado media hora mirando las diferencias en los revestimientos de estas mismas esterillas esté interesado en saber que tu gama también incluye la nutrición para los gurús del yoga y los portabotellas levitantes. Crea ventanas emergentes de "Artículos vistos anteriormente", "Podría gustarte", "Artículos populares en el segmento ...", "Nuevos artículos en el segmento ...". El widget "¿Ya te vas?" que aparece cuando el usuario mueve el cursor hacia el botón de cierre de la página también funciona bien. ¿Quieres vender más a partir de hoy? Únete al curso de ventas de Lectera "Un vendedor increíble: cómo vender lo que sea a quien sea". En sólo una hora y media, aprenderás por fin a vender tu producto tanto en línea como fuera, conocerás las reglas de la presentación eficaz del producto y comprenderás cómo cerrar la venta incluso con los clientes más difíciles. La fórmula del éxito: cuanto más personalizadas sean las ofertas, mayor será la fidelidad de los clientes y mayor será el promedio de ventas.

Mejora la navegación del sitio

Sigamos investigando tu sitio web. ¿Cuántos segundos tarda en cargarse? ¿Son visibles los botones que llaman a la acción al visitante? ¿Cuál es la estructura de las páginas, es la misma en todas partes, lógica e intuitiva? ¿Está el sitio lleno de textos de alta calidad, que contienen principalmente información útil más que un mensaje publicitario? ¿Puede el cliente ponerse en contacto contigo rápidamente mediante un formulario? Cuantas más deficiencias encuentres, mejor; con esto, prepararás automáticamente una hoja de ruta para aumentar las ventas. La fórmula del éxito: cuanto más contenido de calidad, interesante, claro y lógico haya en tu sitio web, mayor será el interés y la confianza en tu tienda. Cuanto más fácil sea la navegación en el portal, más rápido realizará el usuario la compra.

Optimiza tu embudo de ventas

Volvemos a hablar de la comodidad del cliente potencial. ¿Está tu sitio web adaptado a los teléfonos inteligentes y las tabletas? ¿Y las partes del embudo de ventas que llevan a los futuros clientes al sitio de tu tienda online lo están? Un boletín de noticias por correo electrónico puede ser ilegible desde un teléfono, algunas de las fotos del chat-bot no pueden abrirse desde el escritorio, y lo que parecía una bonita sala de seminarios web en la pantalla de un portátil puede resultar un servicio extremadamente incómodo con un vídeo a medias en una tableta. Encuentra aún más técnicas secretas para mejorar las ventas en tu tienda online o en las redes sociales (incluidas las cuentas personales) en las lecciones del curso gratuito de ventas "Innovaciones en ventas: implantamos nuevas tecnologías para ganar más" de Lectera. Aprende a distinguirte de la competencia, a responder a las objeciones de los clientes y a optimizar las ventas de forma eficaz en sólo una hora y media de clases. La fórmula del éxito: cuanto mejor estén configuradas todas las partes del embudo de ventas, más probable será que el usuario se convierta en tu cliente.

Encuentra lo tuyo a través de las opiniones de los clientes

Pregunta a tus clientes qué opinan sobre el nivel de servicio de tu tienda online. Lo cómodo que es para ellos utilizarlo, lo que les distrae de tomar una decisión de compra y lo que, por el contrario, te diferencia de tus competidores. Aprovecha al máximo los comentarios: crea varios cuestionarios de 1 a 2 preguntas y pide a los clientes que los rellenen después de realizar una compra. La fórmula del éxito: cuantas más opiniones sinceras recibas sobre tu tienda online, mejor podrás diseñarla para las necesidades de tus clientes.

Haz un movimiento

Adelántate a la competencia: ofrece los cursos de ventas de Lectera a los profesionales que trabajan con tu página web. Y si trabajas solo o en una pequeña startup, no dejes de apuntarte al curso de Lectera "Aumentamos las ventas con marketing online y offline" y al programa gratuito "Ventas activas: técnicas de interacción efectiva con el cliente". Estos (con la debida diligencia de tu parte) cambiarán definitivamente el rendimiento financiero de tu negocio para mejor.