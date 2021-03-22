Los empleados contratados bajo el esquema de nearshore también podrían salir afectados por las reformas a la subcontratación. De acuerdo con especialistas del Seminario “Retos Laborales 2021”, el 1 de mayo se presentarán las nuevas reglas de la reforma al outsourcing. Aunque todavía no se conocen los últimos cambios, se sabe que uno de los objetivos principales es prohibir la subcontratación. Entre los posibles afectados por la reforma están los empleados subcontratados en empresas internacionales de tecnología. Como reporta Reforma, algunos trabajadores mexicanos en este sector permanecen en el país mientras ofrecen sus servicios a empresas internacionales, todo bajo un esquema de subcontratación. Esta práctica se conoce como nearshore; básicamente, se trata de una subcontratación con salarios más bajos que en el país donde está la empresa, pero relativamente cerca en la distancia o el uso horario. Para los trabajadores, este esquema implica un mejor salario y quedarse en una zona con costos de vida menos elevados. En entrevista con el mismo medio, Iván Zavala Junco, director de Operaciones para Latinoamérica de Cognizant Latinoamérica, explicó que México tiene un gran potencial para este tipo de mercado con empresas de Estados Unidos y Canadá. Además, explicó Zavala, las empresas deben cumplir con todas las legislaciones laborales y fiscales. Con información de Reforma, El Economista y Nearshore Americas https://www.reforma.com/trabajan-para-eu-desde-mexico-mediante-outsourcing/ar2146604?v=4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-reforma-en-outsourcing-puede-estar-para-el-primer-dia-de-mayo-especialistas-20210317-0034.html https://nearshoreamericas.com/mexico-usa-nearshore-trade-parallelstaff/

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