En redes sociales se aseguró que la cédula profesional de Antonio Martínez Dagnino era "patito", sin embargo, esta versión resultó falsa El nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, fue víctima de "fake news" en redes sociales, donde se afirmó que su cédula profesional es falsa. Un politólogo de la Universidad Iberoamericana llamado Carlos Trigo fue quien sembró duda sobre la cédula profesional de Martínez Danigno, al argumentar que el nuevo jefe del fisco sólo tiene 29 años de edad y que su documento profesional se expidió en 2011, por lo que se entiende que su salida de la universidad fue a los 17 años y que el licenciado en Contaduría no está titulado. A través de su cuenta de Twitter, el politólogo dijo que la cédula de Martínez, quien fue el administrador general de Grandes Contribuyentes y ahora el titular de la autoridad fiscal, es una "cédula patito". Sin embargo, el portal Infodemia desmintió esta información porque en realidad Antonio Martínez Dagnino tiene 35 años de edad, nació en octubre de 1986. Su cédula profesional de Licenciado en Contaduría por la UNAM le fue expedida a la edad de 24 o 25 años, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Profesionistas. Cabe destacar que el proyecto de investigación de Antonio Martínez Dagnino fue publicado en el 2010 en el portal de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y existe congruencia con las fechas de titulación y expedición de la cédula. Según datos de la UNAM, la investigación fue asesorada por el Doctor Alfredo Díaz Mata y llevó por títuloLa comisión bancaria y de valores: órgano de supervisión del sistema financiero mexicano.

¿Quién es el nuevo jefe del SAT?

Luego de la renuncia de Tatiana Clouthier, quien fungía como titular de la Secretaría de Economía, y el nombramiento de la ex jefa del SAT, Raquel Buenrostro, el 10 de octubre, Antonio Martínez Dagnino tomó posesión como el nuevo titular del fisco mexicano. Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM y cuenta con más de una década de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano y en las áreas de política fiscal y tributaria de la administración pública federal. Se ha desempeñado en áreas de auditoría, supervisión y análisis de instrumentos financieros, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) participó en la implementación de los procedimientos de supervisión del capital y liquidez de las instituciones financieras