En su columna de esta semana, Adán Cortés habla de la analogía existente entre los videojuegos y los negocios. Me considero un apasionado de los autos. No hay nada que me guste más que encontrar un auto clásico, restaurarlo y ponerlo a punto para regresarlo a sus días de gloria. Si no puedo hacerlo en la vida real hago uso de lo digital: en fechas cercanas al día de reyes recibí una consola de videojuegos y descargué la mayor cantidad de juegos de autos que encontré. He pasado un buen tiempo manejando estos autos virtuales, pero en estos juegos siempre comienzas con un auto de stock. Conforme vas ganando carreras obtienes dinero para mejorar el coche, con lo que puedas ganar las competencias con mayor margen de tiempo y velocidad. Tener a un equipo de ventas no es tan diferente a estos juegos. Tal vez eres un nuevo gerente y tienes que arreglártelas con el equipo que ya está, o tienes que iniciar tu propio equipo comercial con un presupuesto muy apretado. Quizás tienes la suerte de tener el equipo ideal, pero sientes que pueden dar más. Bueno, pues déjame decirte que en cualquiera de los casos anteriores necesitas potenciar a tu equipo. En ocasiones es mejor tener a sólo uno o dos vendedores excelentes en tu equipo en lugar de cinco con bajos sueldos. Entonces ¿Cómo puedo potenciar a mi equipo de ventas? La respuesta es simple, darles un seguimiento extraordinario y capacitarlos constantemente. Ahora, como decía Derek Bok, antiguo presidente de la universidad de Harvard: “Si crees que la formación es cara...prueba con la ignorancia”. No hay nada peor que tener a un vendedor no capacitado, y no hablo solamente de lo técnico sino de técnicas comerciales actuales. Hoy el mundo es de los que tienen más formación e información y saben aplicarlas. Si tienes miedo de que cuando sean expertos se vayan y pierdas dinero en capacitación, sólo recuerda que no hacerlo repercutirá como lo decía Henry Ford: “Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan... no formarlos y que se queden”. Así que ya lo sabes, si quieres mejorar a tu equipo de ventas y ganarle a tu competencia por un buen margen de tiempo y velocidad, potencia a tu equipo capacitándolo en temas comerciales. No repares en gastos para darles la mejor formación. Recuerda lo que dice Richard Branson: “Los clientes no son lo primero. Son los empleados, si cuidas de tus empleados ellos cuidarán de tus clientes”. Si buscas la mejor capacitación para tu equipo de ventas de vendedor a vendedor. ¡Contáctanos!