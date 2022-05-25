Lo que deben proporcionar los empleados y clientes que pidan factura por sus pagos de servicios en la versión de la factura 4.0, es el código postal de su domicilio fiscal. Para que los trabajadore...

Lo que deben proporcionar los empleados y clientes que pidan factura por sus pagos de servicios en la versión de la factura 4.0, es el código postal de su domicilio fiscal. Para que los trabajadores tramiten su constancia de situación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las empresas están pidiendo que generen el código fiscal para poder actualizar los recibos de nómina bajo la versión 4.0 del Comprobante Fiscal digital por Internet (CFDI).

Confusión entre los contribuyentes

De acuerdo con El Universal, se trata de una confusión de términos que están utilizando sin que haya una nueva disposición por parte del SAT de cambio de nombre, de código postal a código "fiscal" para ubicar el domicilio verdadero del contribuyente, y no el de la empresa en donde labora. Lo que deben proporcionar los empleados y clientes que pidan factura por sus pagos de servicios, es el código postal de su domicilio fiscal. Entonces, si al trabajador y cliente le están pidiendo el código fiscal, a lo que se refiere es el CP de la dirección particular del empleado o cliente, explica El Heraldo de México. Cabe señalar que este dato ya forma parte de los nuevos requisitos para emitir la factura electrónica o CFDI para poder pasar de la versión 3.3 a la 4.0.

Estos son los nuevos requisitos

Entre los nuevos requisitos del SAT quienes están pidiendo en el llenado de la e.factura 4.0, es poner los datos del emisor y receptor de la factura como nombre o razón social, domicilio y código postal. Como reportamos, la nueva forma de facturación electrónica exige que los contribuyentes cuenten con una Constancia de Situación Fiscal actualizada de todos sus trabajadores. Recientemente, Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados, dijo a Reforma que la medida que contempla la emisión del CFDI 4.0, generará dificultades para la deducción de pagos de nómina o el timbrado de millones de facturas por otros conceptos de venta de bienes o servicios. En la factura versión 4.0 se exigen como requisitos los nombres del emisor y del receptor. Pero los nombres deben registrarse tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación.