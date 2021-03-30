Raquel Buenrostro dijo que no se otorgará una prórroga a la declaración anual de personas morales porque es mentira que el sistema del SAT esté fallando.

Raquel Buenrostro dijo que no se otorgará una prórroga a la declaración anual de personas morales porque es mentira que el sistema del SAT esté fallando.

Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inauguró el Centro de Atención Remota de Servicios al Contribuyente, cuyo objetivo es mejorar la agilidad con la que se atienden los trámites de los contribuyentes. Durante la inauguración, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, declaró que no hay fallas técnicas ni errores con el sistema de declaración anual de personas morales. Por esto, negó que se fuera a otorgar alguna prórroga, por lo que el último día para presentarla sigue siendo el 31 de marzo.

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"Netear" impuestos

Buenrostro dijo que los reportes que se han dado sobre fallas en el sistema son falsos: “No va a haber prórroga, se ha estado manejando que los sistemas están mal, pero es mentira”. Por último, Buenrostro dijo que si los especialistas y contadores se han quejado, es porque han intentado recuperar sus pérdidas fiscales para "netear" impuestos. De acuerdo con la funcionaria, esta era una táctica muy común con la que las empresas podían reducir su pago de impuestos.

"Por ejemplo, si van a pagar 100 pesos, pero arrastran de pérdidas de años anteriores, digamos, 50 pesos, pues ya nada más pagan 50. Lo que pasa es que antes nada más la reportaban y eran actos de fe. Ahora el sistema arrastra las pérdidas fiscales".

Antes, solamente se reportaban las pérdidas fiscales y la autoridad las tomaba con actos de fe. Ahora, el sistema arrastra estas pérdidas. Además, señaló, si las empresas quieren modificar las pérdidas, deben presentar una declaración complementaria y no quieren hacerlo. "Cuando ellos ven, si quieren modificar las pérdidas fiscales, tienen que hacer declaraciones complementarias y eso es lo que no quieren hacer porque muchas de las personas cotizan en Bolsa y tienen que justificar el mover pérdidas fiscales", dijo. De acuerdo con el ICPNL, presentar la declaración complementaria reinicia las facultades de revisión del SAT que ya estaban caducas. Además, el Código Fiscal de la Federación solamente permite presentar tres declaraciones complementarias. Presentar una por este problema implica perder una oportunidad por un error de la autoridad, según el ICPNL.

Fallas técnicas con la declaración anual

Desde la semana pasada, varios grupos de especialistas han reportado fallas técnicas con el sistema del SAT. De acuerdo con Nora Idalia Flores García, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), se han presentado varios problemas técnicos con los programas del SAT que impedían presentar la declaración.

El problema principal es la amortización histórica de pérdidas fiscales. De acuerdo con el ICPNL, cuando en un ejercicio una persona moral presenta mayores deducciones que ingresos, obtiene como resultado una pérdida fiscal, la cual puede ser incrementada por los pagos de participación de los trabajadores en las utilidades. La pérdida puede ser usada para disminuir utilidades hasta en los siguientes 10 ejercicios. Sin embargo, algunos contribuyentes tienen problemas para amortizar pérdidas del 2019 o anteriores. Además, se han reportado errores en el coeficiente de utilidad de las sociedades civiles, en el cálculo de PTU pagada en el ejercicio, en información que se elimina entre sesiones de trabajo en la aplicación y en la información de pagos provisionales. Con información de El Financiero y El Universal https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-habra-prorroga-para-declaracion-de-personas-morales-es-mentira-que-falle-el-sistema-buenrostro https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sat-advierte-que-no-habra-prorroga-para-empresas-en-declaracion-de-impuestos

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