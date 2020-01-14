Estados aumentaron impuestos locales porque transferencias federales experimentaron una reducción del 0.1% en términos reales respecto al año pasado. En 2020 las transferencias de recursos federales a los gobiernos locales serán de 1.98 billones de pesos. Esto implica una caída del 0.1% en términos reales respecto al año pasado, por lo que los gobiernos estatales tuvieron que incrementar los impuestos locales para subsanar sus finanzas. En este sentido, las entidades que más modificaciones tuvieron en el cobro de gravámenes locales son: la Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California y Puebla. Ante esto, diversos especialistas y cámaras empresariales nacionales han manifestado que afectaría a la iniciativa privada, limitando su capacidad de inversión y de creación de empleos. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, aseguró en entrevista para El Economista, que estas medidas afectarán al sector productivo, pues de por sí viene de un mal año. El incremento en impuestos locales agravaría la situación. "Esto puede incidir en que la IP tenga menor capacidad de inversión, que tenga menor capacidad de generar empleo", dijo. Sin embargo reconoce que el incremento de impuestos estatales fue una decisión lógica de parte de los gobiernos locales, ante la disminución de recursos federales. Asimismo, el presidente del IDIC, abogó porque los gobiernos estatales abran el dialogo con la iniciativa privada "para ver si pueden llegar a acuerdos y así evitar un posible escenario negativo, que sería el de comenzar a despedir personal”. Por su parte, Nathan Poplawsky Berry, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la Ciudad de México, dijo que el alza de impuestos locales es un castigo a la economía formal. “No estamos de acuerdo con que se hayan aumentado los impuestos, por ejemplo, el alza al impuesto del cobro al hospedaje es un mensaje de que a los hoteleros se les está castigando por ser formales”, dijo. De igual manera, dijo que las autoridades locales y federales tendrían que combatir la informalidad en vez de estar atacando a la IP de esta manera. "Si se apostara por formalizar todo el país, el producto interno bruto crecería 4% anualmente”, dijo Poplawsky Berry en entrevista para El Economista. El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Aguascalientes, Raúl González Alonso, señaló que el aumento en los impuestos se debe al recorte de las transferencias federales. También concordó en que “habrá un impacto negativo en generación de empleos, creación de empresas y atracción de capitales”. También dijo que el gobierno federal no debe dejar solas a las autoridades estatales ni a la IP, ya que el nulo crecimiento económico del año pasado, y que originó el recorte, fue su culpa. José Luis de la Cruz Gallegos, director del IDIC, también expuso que el alza de los impuestos se debió al resultado de 2019, de un nulo crecimiento económico.

Los impuestos locales que aumentaron

Uno de los impuestos que aumentó en la CDMX fue el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, que pasó del 3% al 5%. Además se aplicará un gravamen del 4.5% a bebidas alcohólicas, y uno de 20% a los casinos. También habrá otro impuesto del 10% para los juegos de apuestas. Las loterías, rifas, sorteos y concursos tendrán otro del 13%. En Aguascalientes el impuesto sobre la nómina (ISN) pasó de 2 a 2.5%, aunque esta actualización supuestamente será temporal y durará únicamente dos años. El ISN también incrementó en Baja California, pasando del 2.43 a 3%. El impuesto por la prestación de servicios de hospedaje quedó en 5%. Con información de El Economista.

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