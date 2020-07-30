El SAT señaló que recaudó cinco veces más que los dos últimos años durante los primeros seis meses del año Durante el primer semestre del año, la recaudación fiscal proveniente de grandes contribuy...

El SAT señaló que recaudó cinco veces más que los dos últimos años durante los primeros seis meses del año Durante el primer semestre del año, la recaudación fiscal proveniente de grandes contribuyentes fue más de tres veces mayor que la alcanzada en 2019. Ascendió hasta 64mil millones de pesos recabados. Así lo puntualizó mediante un comunicado de prensa el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Explicó que durante 2018 la recaudación del primer semestre fue de 13 mil 632 millones de pesos, mientras que para 2019 fue de 20 mil 867 millones de pesos; es decir, la recaudación obtenida en 2020 fue cinco veces más y tres veces, respectivamente. El número de grandes contribuyentes que participaron en la recaudación del SAT durante el periodo de enero a junio fueron de:

518 grandes contribuyentes en 2020

349 en 2019

Y 323 en 2018

El órgano fiscal explicó que el 94% de lo recaudado fue por autocorrección y sin llegar a una instancia de judicialización; es decir, estos grandes contribuyentes tuvieron la iniciativa de ponerse al corriente con el fisco. Añadió que 2 de los 518 grandes contribuyentes, tributaron a Hacienda mediante el proceso de judicialización a través de la Procuraduría Fiscal. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/el-31-de-julio-el-imss-depositara-a-los-pensionados-lo-correspondiente-a-agosto/ Con información del SAT.

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