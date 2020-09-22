Las credenciales para votar que perdieron vigencia el 1 de enero 2020 y no fueron renovadas, tendrán vigencia hasta el 2021 por motivos de la pandemia del coronavirus. El Instituto Nacional Elector...

Las credenciales para votar que perdieron vigencia el 1 de enero 2020 y no fueron renovadas, tendrán vigencia hasta el 2021 por motivos de la pandemia del coronavirus. El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las credenciales para votar que perdieron vigencia el primero de enero y no fueron renovadas, tendrán vigencia hasta el 6 de junio del 2021, con lo que serán útiles para votar en las elecciones federales intermedias. Esto con motivo de la pandemia de COVID-19; este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el que se aprobó lo anterior. Una de las medidas que realizó el INE para evitar contagios fue el cierre de los módulos de atención ciudadana en los que se hace el trámite de renovación de la credencial para votar; si bien el 17 de agosto se reanudaron actividades en ellas, hay muchas personas con su credencial vencida. Así, para que estas personas no se queden sin votar, el Instituto facilitó lo anterior. El instituto tiene registradas 2 millones 3 mil 839 credenciales que perdieron vigencia en enero 2020 y no pudieron renovar debido a la pandemia y al cierre de los módulos. Las entidades federativas con mayor número de credenciales sin vigencia son:

Estado de México 169 mil 036

Chihuahua 72 mil 629

Baja California 71 mil 687

Coahuila 45 mil 298

Chiapas 45 mil 171

Aguascalientes 21 mil 457

Campeche 12 mil 174

Baja California Sur 11 mil 905

Colima 11 mil 428

Puedes revisar el acuerdo del INE, aquí. / Publicado: 22 septiembre 2020. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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