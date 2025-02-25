Empresarios advierten que el aumento al salario mínimo y las reformas laborales en discusión incrementan los costos de operación y podrían afectar la formalidad. ¿Cómo impactan estos cambios a las empresas? Aquí te lo explicamos El incremento al salario mínimo, junto con las reformas laborales aprobadas y las que aún están en discusión, han generado preocupación entre los empresarios en México. Expertos coinciden en que estas medidas están encareciendo la formalidad y afectando, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Álvaro García Parga, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, advierte que el impacto no es uniforme para todas las empresas, pero que las pymes son las más vulnerables. Explicó que el alza acumulada del salario mínimo ha empujado los sueldos de empleados que antes ganaban $350 diarios, lo que genera presiones económicas en futuras negociaciones laborales. Un sondeo de Tendencia de Recursos Humanos 2025, realizado por la firma OCC, reveló que el 31% de las empresas considera el ajuste de sueldos como su principal reto este año. David Centeno, subdirector de Planeación Estratégica de OCC, afirmó que estos incrementos salariales representan una carga financiera considerable para los negocios.

Costos ocultos del aumento al salario mínimo

Además de las nuevas contrataciones con salarios elevados, los empresarios enfrentan otros costos ocultos derivados del incremento. Amado Díaz, vicepresidente laboral de Eriac Capital Humano, señaló que uno de los efectos más significativos es el aumento en los pasivos laborales, como la prima de antigüedad en finiquitos, que ahora se paga con base en dos salarios mínimos. “El alza al salario mínimo ha hecho que estos pasivos sean más elevados, volviéndose más atractivos para los trabajadores pero complicando las finanzas de las empresas”, afirmó Díaz. Otro factor es el impacto en los empleados que están topados con 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Aunque la UMA sube conforme a la inflación, los trabajadores con sueldos altos ven aumentos más significativos debido al salario mínimo.

Reformas laborales: ¿más protección o mayor carga para las empresas?

Los empresarios también están inquietos por las reformas en discusión, como la que propone duplicar el aguinaldo y reducir la jornada laboral. Según Díaz, este tipo de medidas desalientan la formalidad porque incrementan los costos operativos y ponen a las pymes en riesgo. “Se les dice a las empresas que deben formalizarse, pero es complicado mantenerse dentro de la legalidad cuando cada vez cuesta más”, advirtió. Por su parte, Mario Saucedo Montemayor, de la firma Santos y Saucedo, advirtió que el aumento en costos laborales ha provocado que algunas empresas comiencen a recortar personal, beneficios o inversiones para equilibrar sus finanzas. Una de las reformas más preocupantes, según Saucedo, es la reducción de la jornada laboral, ya que implicaría pagar más por menos tiempo de trabajo, afectando la productividad y los márgenes de ganancia. “Las reformas se están discutiendo sin evaluar completamente su impacto en la economía mexicana”, afirmó.

Aumento de cuotas patronales: otra presión financiera para las empresas

El efecto del salario mínimo no solo afecta la nómina, sino también las cuotas de cesantía y vejez que deben pagar los patrones. Desde la reforma a la Ley del Seguro Social en 2023, las cuotas patronales han aumentado progresivamente y seguirán haciéndolo hasta 2030. La tasa pasará de 6.42% a 11.85%, un incremento que ha resultado mayor al estimado debido al crecimiento acelerado del salario mínimo. Saucedo Montemayor explicó que este aumento en las cuotas patronales ha llevado a un alza mayor a la proyectada, lo que ha complicado aún más la carga financiera de los empresarios. “El aumento fue planeado para ser progresivo y proporcional al salario de los empleados, pero ahora estamos viendo que la carga para los patrones es mucho más elevada de lo esperado”, señaló.

¿Hacia una crisis en la formalidad?

A medida que los costos laborales continúan aumentando, las empresas enfrentan decisiones difíciles: mantener la formalidad con márgenes de ganancia reducidos o buscar alternativas menos reguladas. Mientras el gobierno defiende las reformas como un paso hacia la justicia laboral, los empresarios alertan sobre un posible efecto adverso: desincentivar la inversión y la generación de empleo formal. Las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial mexicano, son las más vulnerables ante estos cambios. De no encontrarse un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas, la informalidad podría crecer como una alternativa para quienes no puedan sostener estos costos.