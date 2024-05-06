Las personas físicas son comúnmente las que batallan más para lograr una devolución, señalan especialistas Durante los primeros cinco años completos del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la recaudación de ISR se disparó 26.6 por ciento en términos reales respecto al periodo comparable de Enrique Peña Nieto. En pesos constantes del 2023, la recaudación de ISR en los primeros cinco años de la actual administración sumó 11 billones 286.8 mil millones de pesos, cuando en el mismo periodo del gobierno previo fue de sólo 8 billones 912.7 mil millones. Según un análisis realizado por Grupo Reforma con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Inegi, el importe de la devolución de saldos a favor de los contribuyentes apenas subió 4.7 por ciento real durante el mismo lapso. Según especialistas, la amplia diferencia entre lo recaudado y lo devuelto se debe principalmente a las "trabas" que pone el SAT para las devoluciones. "Son varios los factores que explican por qué crece más la recaudación, pero uno de ellos es que hay cada vez menor disposición de las autoridades a reembolsar lo que recibió en exceso de los contribuyentes en el año por concepto de ISR", expuso a Reforma Carlos Benavides González, director de la consultora fiscal BHR Enterprise Worldwide México. En contraste, la devolución de saldos a favor a los contribuyentes fue de sólo 262 mil 600 millones de pesos, contra los 250 mil 700 millones de la pasada administración en los periodos de comparación. Benavides González señaló que las empresas, o personas morales, son las que más han alimentado el alza en la recaudación de ISR y que las personas físicas son comúnmente las que batallan más para lograr una devolución. "Los contribuyentes en este régimen desconocen la enorme cantidad de requisitos que deben cumplir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs), que son las facturas que obtienen para deducirlas del pago del ISR o incluso las que ellos mismos emiten".