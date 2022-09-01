En 2020 la campaña de descuentos y promociones duró 12 días y luego 7 en la edición del 2021, como una medida para evitar contagios de Covid-19 La Secretaría de Economía (SE) informó que la campaña...

En 2020 la campaña de descuentos y promociones duró 12 días y luego 7 en la edición del 2021, como una medida para evitar contagios de Covid-19 La Secretaría de Economía (SE) informó que la campaña de descuentos, mejor conocida como El Buen Fin, será del 18 al 21 de noviembre, es decir, volverá a su duración original de cuatro días luego de que en 2020 y 2021 debió alargarse como una forma de evitar concentraciones de consumidores en las tiendas, en medio de la pandemia de Covid-19. Jorge Eduardo Arreola, director de competitividad y competencia de la Secretaría, detalló que en 2020 la campaña de descuentos y promociones duró 12 días y luego 7 en la edición del 2021, como una forma de distribuir los aforos a las tiendas y evitar los contagios. "Acordamos regresar al calendario original que se tenía durante 4 días. Hoy que hemos pasado la etapa grave de la pandemia, que la gente ha aprendido a cuidar de su salud, usando el cubrebocas y que las tiendas tienen una gran experiencia ganada en sus protocolos de salud, podemos darnos esa posibilidad de regresar al formato original", dijo al respecto Jorge Eduardo Arreola. El año pasado, El Buen Fin generó ventas por 191 mil 900 millones de pesos, se ubicó por debajo de los 239 mil millones de pesos que estimaba la iniciativa privada. De dicho monto, 37 mil 371 millones de pesos fueron generados a partir del comercio electrónico.

Impulsan participación de Mipymes en El Buen Fin

Cabe resaltar que este año, el gobierno federal impulsará la participación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en este evento, a través de capacitaciones en la Secretaría de Economía.

Para ello, el 30 de agosto la dependencia realizó un Facebook Live para que las Mipymes fueran capacitadas con diseños hechos con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). La siguiente capacitación será el próximo 2 de septiembre, de acuerdo con El Economista.

Tatiana Clouthier, titular de la dependencia dijo que las Mipymes tiene más de 99 por ciento de los establecimientos del país y generan casi 70 por ciento de los empleos. "Las MiPymes tienen una gran participación en la generación de riqueza que cada día cobra más fuerza de acuerdo con el Inegi representan más del 99 por ciento de los establecimientos del país, que son micro, pequeños y medianos y generan casi el 70 por ciento de los empleos" detalló en conferencia de prensa.