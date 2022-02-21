Hay contribuyentes que generaron una línea de captura que vencía el 17 de febrero de 2022.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente otorgó una prórroga para la presentación de los pagos de impuestos correspondientes al mes de enero de 2022. La fecha límite para presentar las declaraciones de enero pasó del 17 al 21 de febrero. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, existen contribuyentes que presentaron su declaración anual y, en consecuencia, generaron una línea de captura que vence el 17 de febrero de 2022, por lo que se ven imposibilitados en la práctica a realizar el pago el 21 de febrero.

El SAT explicó cómo generar una nueva línea de captura

Por eso, el artículo indica que el SAT emitió un comunicado, que puede verse al ingresar al nuevo sistema de declaraciones y pagos, para indicar lo siguiente: Estimado contribuyente, si tu línea de captura tiene fecha de vencimiento 17/02/2022 presenta una declaración complementaria de tipo modificación y en su caso elimina los recargos para obtener una nueva línea de captura, la cual deberás pagar a más tardar el 21 de febrero de 2022, a fin dar cumplimiento a la prórroga publicada en el Artículo Séptimo Transitorio de la Primera Resolución Miscelánea de la RMF 2022, publicada en el DOF el 18 de febrero del 2022. Fiscalia señaló que hoy era el último día para que la mayoría de contribuyentes realicen el pago de los impuestos de enero, para no generar recargos. Sin embargo, indicó que no se debe perder de vista que algunos contribuyentes aún cuentan con días adicionales, según su sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).