El documento es un medio de control indirecto que ayuda al SAT a tener control del padrón, para posteriormente se realizar requerimientos individuales, de acuerdo con la Coparmex El 1 de enero entró en vigor la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, pero actualmente los contribuyentes aún pueden seguir utilizando la versión 3.0. Con el CFDI 4.0, se incorporaron como requisitos obligatorios algunos datos como el régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor. Para tener los datos correctos de los CFDI de nómina y poder aplicar las deducciones correspondientes, los patrones empezaron a exigir la Constancia de Situación Fiscal (CSF) a sus trabajadores.

Constancia de Situación Fiscal fomenta fiscalización indirecta

Pero de acuerdo con especialistas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está usando este documento para fomentar una fiscalización indirecta hacia los trabajadores. En entrevista con El Economista, la vicepresidenta de la comisión nacional fiscal de la Coparmex, Patricia López Padilla, aseguró que la Constancia de Situación Fiscal, las presentaciones de declaraciones informativas y las cartas invitación son medios de control indirectos que ayudan al SAT a tener más inspección del padrón, para que posteriormente se realicen requerimientos individuales. “Como hay más formalidad por parte de los contribuyentes que antes no contaban con la Constancia de Situación Fiscal, o sus firmas electrónicas actualizadas, han empezado a recibir requerimientos por parte del Servicio de Administración Tributaria”, comentó López Padilla.

Actos de fiscalización directa

La comisionada de Coparmex explicó que los actos de fiscalización directa son las auditorías, las revisiones de gabinete o las revisiones electrónicas, a través del buzón tributario. Pero dijo que en este sexenio, en comparación con los anteriores, “no se ejercen tanto por falta de experiencia o de personal”. La Constancia de Situación Fiscal ha estado en la mira de los trabajadores y empleadores en las últimas semanas. Esto se debe a que es necesario corroborar que el código postal del domicilio fiscal esté actualizado para que los patrones puedan timbrar la nómina y deducir impuestos con el CFDI 4.0. Sin embargo, López Padilla indicó que no hay obligación de darle al fisco la Constancia de Situación Fiscal. "Lo que sí es obligatorio es proporcionarle los datos correctos al patrón porque si no se le dan la nómina no será deducible”, comentó. El SAT recientemente otorgó una prórroga para que el CFDI 4.0 sea obligatorio hasta el 31 de diciembre del 2022. Actualmente convive con la versión 3.3, lo cual es un respiro para los trabajadores que buscaban obtener la constancia antes de que se diera la prórroga.