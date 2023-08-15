Habrá un premio mayor de 250 mil pesos que será otorgado a una persona que haya realizado una compra superior a 250 pesos El gobierno federal y la iniciativa privada anunciaron la próxima celebración de la edición 13 del Buen Fin en México, programada para llevarse a cabo del viernes 17 al lunes 20 de noviembre. Este fin de semana promete ser una oportunidad única para los consumidores de todo el país, con ofertas imperdibles en una amplia gama de productos. La plataforma en línea destinada al evento ya está en marcha, brindando a los negocios la posibilidad de inscribirse y prepararse para ofrecer ofertas exclusivas durante estos días especiales. Desde las tiendas más pequeñas hasta los grandes establecimientos, todos pueden unirse al sorteo especial que organiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y optar por llevarse parte de la bolsa acumulada de premios, que asciende a un total de 500 millones de pesos. La distribución de estos premios se mantendrá igual que el año anterior. Un premio mayor de 250 mil pesos será otorgado a una persona que haya realizado una compra superior a 250 pesos. Además, habrá múltiples oportunidades de ganar para los compradores, con premios que van desde 20 mil pesos para 60 personas que hayan gastado más de 15 mil pesos, hasta premios de 500 pesos para 150 mil personas que hayan realizado compras de entre 250 y 500 pesos. Participar en el sorteo es sencillo. Si eres una persona física ante el SAT y has realizado una compra de al menos 250 pesos con tarjeta de crédito o débito en uno de los establecimientos participantes, estás en camino de tener la oportunidad de ganar. Solo asegúrate de que tus ingresos acumulables del año fiscal anterior no excedan los 5 millones de pesos, y que tu tarjeta haya sido expedida en México. El Contribuyente Además, es importante contar con un Buzón Tributario activo y mantener tus medios de contacto actualizados con el SAT. No es necesario realizar ningún registro adicional, ya que las compras realizadas durante el Buen Fin se registrarán automáticamente en una base de datos. Cada tarjeta participante tendrá derecho a un solo premio por operación de compra.