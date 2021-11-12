La Prodecon recientemente apoyó a una contribuyente, para que el SAT reconociera deducciones que no había reportado.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente fue testigo de la firma de un acuerdo concluyente, en el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le reconoció deducciones autorizadas a una contribuyente revisada. Esto sucedió a pesar de que en una declaración anual, la pagadora de impuestos había reportado en el rubro de deducciones el importe de cero pesos. De acuerdo con la Prodecon, durante la auditoría del ejercicio fiscal 2018, la autoridad fiscal detectó que la contribuyente había reportado en el rubro de deducciones autorizadas de su declaración del ejercicio el importe de cero pesos. En consecuencia, la autoridad revisora, en la calificación de hechos y omisiones consignada en el acta final, no consideró deducciones para efecto de la determinación de las contribuciones a cargo de la citada contribuyente.

La contribuyente presentó documentación diversa

En su solicitud de adopción del acuerdo conclusivo, la contribuyente argumentó que, si bien es cierto que había presentado en el rubro de deducciones el importe de cero pesos, también lo era que contaba con la documentación para comprobar deducciones del ejercicio fiscal revisado. Por eso, solicitó que la autoridad revisora ​​le reconociera las mismas, dentro de la determinación de las contribuciones a su carga. Para acreditar lo anterior, la contribuyente exhibió documentación diversa, entre la cual destacaba la siguiente:

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Papeles de trabajo.

Libros contables.

Balanzas de comprobación.

Estados de cuenta bancarios.

La Prodecon informó que la documentación e información que exhibió el contribuyente, se encontró administrada entre sí.

La documentación acreditó que el contribuyente había tenido deducciones procedentes

En consecuencia, la autoridad revisora ​​reconoció que, con la documentación señalada se acreditó que el contribuyente efectivamente había tenido deducciones efectuadas, las cuales se encontraban soportadas con documentación comprobada que reunía requisitos fiscales. En este contexto, el SAT y la contribuyente suscribieron un acuerdo conclusivo en el que se reconoció que aún y cuando la pagadora de impuestos no había reportado deducciones, sí contaba con ellas, por lo que fueron tomadas en consideración por parte de la citada autoridad revisora en la determinación de las contribuciones a su cargo. Puedes ver la información que publicó la Prodeconaquí/ Página: 55 / Fecha de publicación: octubre de 2021 .

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.