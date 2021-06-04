La Procuraduría Fiscal de la Federación encontró casos de evasión fiscal en esquemas de subcontratación de antes de la reforma. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) perseguirá a las empres...

La Procuraduría Fiscal de la Federación encontró casos de evasión fiscal en esquemas de subcontratación de antes de la reforma. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) perseguirá a las empresas que utilizaron esquemas de subcontratación con evasión fiscal antes de la entrada en vigor de la reforma al outsourcing. Durante el foro "Análisis e implementación de la reforma de subcontratación laboral", Ricardo Andrés Cacho, director general de Control Procedimental de la PFF, dijo que desde antes de la reforma se encontraron varias irregularidades. Aquí es importante notar que estas prácticas eran ilegales desde antes de la reforma. De acuerdo con el funcionario, se detectaron casos de evasión fiscal que se perseguirán penalmente. También explicó que la PFF lleva años trabajando con el IMSS y la STPS en estos casos, y que los primeros ya se están llevando a juicio:

Los despachos, grupos, empresas, que se dedican o se dedicaron a realizar proponer, planear, o ejecutar actos de simulación, de subcontratación que generen evasión fiscal, serán y están ya siendo perseguidas por delincuencia organizada, delincuencia organizada porque eso es lo que son , son grupos criminales organizados, estructurados, profesionalizados y sofisticados y para eso existe la Ley Federal contra Delincuencia Organizada.

Ya lo habían advertido

A inicios de mayo, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, dijo que la reforma al outsourcing es persecutoria, pues se incluye una calificativa adicional en el Código Fiscal de la Federación (CFF), con la cual la persona que defraude vía outsourcingo vía servicios especializados podría hacerse acreedor a hasta 13 años y medio de prisión.

Entonces eso nos da un carácter persecutorio, pero también un carácter inhibitorio. Si las personas que se dedican a este supuesto siguen en ese esquema o no se regularizan, podrían también perseguirlas por defraudación fiscal, defraudación fiscal calificada o incluso en algunos de los supuestos hasta por delincuencia organizada. Entonces la gente que decida quedarse en este esquema y no regularizarse es jugar con fuego porque es un tema de cárcel.

Trabajadores ya ven buenos resultados

En el mismo foro, Norma Gabriela López, directora de incorporación y recaudación del IMSS, dijo que ya se han llevado a cabo varias operaciones conjuntas para detectar subcontratación ilegal. Con esto, han logrado aumentar el salario base de los trabajadores involucrados entre 40% y 420%. De acuerdo con López, se han realizado 15 operativos. En ellos han participado la STPS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Infonavit, la Procuraduría Fiscal, el SAT y el IMSS. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/perseguiran-casos-previos-de-outsourcing-ilegal/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Malas-practicas-de-outsourcing-previo-a-la-reforma-seguiran-en-investigacion-Procuraduria-Fiscal-20210602-0085.html

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