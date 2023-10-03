La cantante dijo que el monto que se le atribuye como pendiente de impuestos es de $564 mil pesos, y afirmó que cree tener un saldo a su favor La cantante Gloria Trevi se pronunció hoy a través de sus redes sociales en respuesta a las acusaciones de defraudación fiscal que la Fiscalía General de la República (FGR) ha planteado en su contra. En un comunicado, la artista aclaró que el monto que se le atribuye como pendiente de impuestos es de $564 mil pesos, y afirmó que cree tener un saldo a su favor con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de poco más de un millón de pesos. Trevi detalló que compareció ante la unidad de Delitos Financieros de la FGR en el día de hoy para abordar este asunto. En su comunicado, expresó su disposición a aclarar cualquier duda que exista y a pagar los impuestos correspondientes tanto en México como en cualquier otra parte del mundo. La cantante hizo hincapié en la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales como generadores de empleo y recursos, contribuyendo así al sostenimiento de programas sociales, hospitales y servicios públicos para las personas menos favorecidas. En sus palabras, aseguró que "se 'cuadrarán' cifras" y que no será como otros que incumplen con sus impuestos. Gloria Trevi enfrentaría una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte el próximo 23 de octubre, donde los fiscales de la FGR pueden pedir que sea vinculada a proceso por la acusación de defraudación fiscal relacionada con un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos recibidos de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A. de C.V.