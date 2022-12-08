El órgano recaudador informó que la recaudación aumentó en un 99.5 por ciento real en los primeros 10 meses de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021

El órgano recaudador informó que la recaudación aumentó en un 99.5 por ciento real en los primeros 10 meses de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a octubre de este año, el gobierno logró una recaudación histórica del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con datos de la autoridad fiscal, la recaudación tributaria es mayor en 216 mil 752 millones de pesos nominales y se ubica en un 99.5 por ciento real en comparación con el mismo periodo de 2021.

Asimismo, precisó que el crecimiento real de los ingresos tributarios hubieran sido de 9.9 por ciento real si no se considerara las disminuciones del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) relacionadas con el estímulo a los combustibles, que hasta octubre alcanzaban la cifra de 337 mil 805 millones de pesos.

Lo anterior ha permitido evitar un incremento en los precios de los combustibles y de la inflación que se considera como un impuesto indirecto para la gente de menores recursos, expuso el SAT.

Recaudación de ISR

El impuesto que presenta el mejor comportamiento es el ISR, con un crecimiento de 14.5% real en relación con 2021, derivado principalmente del aumento en los ingresos de las empresas y el crecimiento del empleo formal. La recaudación adicional ha sido de 365 mil 225 millones de pesos, logrando hasta el mes de octubre una recaudación de un billón 913 mil 715 millones.

Recaudación de IVA

El organismo tributario refirió que la recaudación neta de IVA en el periodo de enero a octubre 2022 se ubicó en 76 mil 327 millones de pesos arriba del mismo periodo de 2021, lo que representa un incremento del 0.2% real. Por lo que en el mes de octubre, el IVA bruto presentó un crecimiento real de 3.8%, manteniéndose una tendencia de 10 meses consecutivos con incremento mensual y un acumulado durante el periodo de 7.0% real.