A través de redes sociales el Infonavit anunció el relanzamiento del programa Descuento por Liquidación Anticipada. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ...

A través de redes sociales el Infonavit anunció el relanzamiento del programa Descuento por Liquidación Anticipada. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció el relanzamiento del programa Descuento por Liquidación Anticipada, el cual había detenido en agosto de este año debido a la alta demanda, ya que los recursos destinados para este programa se habían agotado. Este programa benefició a más de 39 mil acreditados en el periodo de enero a agosto de 2021, realizando un descuento de 50% de la deuda a quien liquidó su crédito de manera anticipada; se aplicaron descuentos por un total de 930 millones 485 mil 311 pesos. El instituto espera terminar el año con cerca de 50 mil beneficiarios. https://twitter.com/Infonavit/status/1450827897669763073?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450827897669763073%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fd-10000629481823971334.ampproject.net%2F2110082201002%2Fframe.html Con el programa, los derechohabientes que liquiden de manera anticipada el monto restante de su crédito accederán a un descuento del 50% del saldo insoluto, mientras que el Infonavit se encargará de cubrir la mitad restante.

¿Cómo obtener el descuento?

En el comunicado, el instituto mencionó que los requisitos para obtener este descuento son los siguientes:

Podrán participar los créditos cuyo saldo sea igual o menor al 25% de su deuda original Para los créditos cofinanciados, el descuento aplicará solo al saldo del crédito otorgado por el Infonavit No aplica para créditos que hayan ejercido con financiamiento de algún banco (Infonavit Total, Infonavit Total AG, Mejoravit, Arrendavit) ni para créditos Tu casa es posible, ConstruYO, Segundo Crédito, Cumplir Cuenta, Responsabilidad Compartida y Fideicomisos

Para saber si tu crédito puede ser elegible para este programa, debes de ingresar a Mi Cuenta Infonavit y realizar la consulta en la sección de Saldos y Movimientos, o consultar a través de Infonatel (800 008 3900)

Si fuiste acreedor al descuento

En el caso de que tengas acceso a este descuento, se te indicará el monto a pagar con el descuento junto con la fecha límite para realizar el pago. Puedes realizar el pago en cualquier banco, lo único que necesitas es tu número de crédito, el cual te servirá de referencia de pago. La liquidación del crédito junto con el descuento lo puedes realizar en una sola exhibición o en varios pagos durante el mes que se te sea mencionado. Es importante mencionar que una vez que realizas el depósito no se puede devolver el dinero, así como es necesario realizar el pago total sobre lo señalado en Mi Cuenta Infonavit para poder recibir el beneficio. Con información de Uno Tv https://www.unotv.com/negocios/infonavit-anuncia-descuentos-de-50-a-estas-personas/

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