El secretario de Gobernación instó al SAT para vigilar la operación y asegurarse que los impuestos de la compra sean pagados al fisco. Luego de que CitiGroup anunciara que pondrá en venta la banca comercial de Banamex, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseveró que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe vigilar la operación para asegurarse que los impuestos por la compra sean pagados al fisco. “Confiamos en que, si se generen impuestos por la venta de estos activos, las autoridades hacendarias, en este caso el SAT, tienen la obligación de estar al pendiente de las operaciones mercantiles y si causa impuesto pues seguramente serán pagados" destacó en conferencia de prensa. Además, comentó que probablemente surjan compradores porque Citibanamex es la tercera institución bancaria en el país que genera ganancias de mil 500 millones de dólares anuales, por su operación en México y tiene más de nueve mil sucursales. En la conferencia mañanera, el funcionario admitió que el gobierno federal no fue notificado de la venta o desincorporación de activos de Banamex y dijo que seguramente en las próximas horas se notificará a las autoridades hacendarias, es decir, a la Comisión Bancaria de Valores (CBV). Por otra parte, es posible que Citigroup no pague impuestos nuevamente debido a que es una empresa extranjera, de acuerdo con Milenio. El artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que por los tratados internacionales se puede evitar la doble tributación, pero solo será aplicable a contribuyentes que acrediten debidamente su residencia en otro país, y cumplan con las disposiciones del tratado, así como todos los procedimientos contenidos en la ley. Como lo indica el SAT, si las tasas de retención son inferiores a las señaladas en la ley, el gravamen se puede aplicar conforme a dichos acuerdos directamente por el retenedor; en caso de que se apliquen tasas mayores a las señaladas en los tratados, el residente extranjero tiene derecho a pedir la devolución por la diferencia.

Banamex y la condonación de impuestos

Cabe recordar que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Citibanamex recibió condonaciones de impuestos por 10 mil 784 millones de pesos, así lo reportamos en El Contribuyente. De acuerdo con la organización Fundar, Citibanamex es el grupo más beneficiado por las condonaciones fiscales en los dos sexenios. Así, supera a otros como Grupo Salinas que recibió una condonación de 6,930 millones de pesos y BBVA Bancomer, con una condonación de 3,870 millones de pesos. Bajo la administración de Peña Nieto, Citibanamex se unió al programa “Ponte al Corriente” del SAT en 2012, con lo que le condonaron 7,841 millones de pesos. En mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto donde se eliminaban las condonaciones a grandes contribuyentes.

Posibles compradores

Ricardo Salinas Pliego, dueño Grupo Salinas y Banco Azteca, se perfiló públicamente como el primer interesado. En caso de darse la operación, Azteca pasaría de tener activos por 255 mil 579 a un billón 155 mil 9 millones de pesos, colocándose como el cuarto banco más grande de México, por encima de HSBC, Scotiabank e Inbursa, con 9.7 por ciento del total de activos del sistema, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los activos en venta equivalen a 44 mil millones de dólares (equivalente a 899 mil 430 millones de pesos), descontando las carteras de crédito a corporativos y grandes empresas, negocio que mantendrá Citi en México, según datos de Milenio.

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