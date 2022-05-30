Si tiene más de mil trabajadores, el propio SAT puede entregar las Constancias de Situación Fiscal en las oficinas de la empresa A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria ...

Si tiene más de mil trabajadores, el propio SAT puede entregar las Constancias de Situación Fiscal en las oficinas de la empresa A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las empresas con 400 trabajadores o más pueden obtener de forma masiva la Constancia de Situación Fiscal de su personal en oficinas del fisco. Asimismo, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que, cuando se trate de compañías con más de mil colaboradores, entregará las constancias en las oficinas de la empresa, previa solicitud.

La autoridad fiscal explicó que el representante legal de la empresa podrá solicitar apoyo masivo a través del correo electrónico [email protected]

"El apoyo consiste en establecer un horario específico para entregar las constancias a cada uno de los trabajadores en la oficina del SAT de manera personal y contra identificación oficial", detalló en su comunicado. El fisco recordó que trabajadores de distintas empresas o negocios han acudido a tramitar su Constancia, la cual contiene información requerida por el empleador para la correcta emisión de la nómina. También explicó que este documento se puede obtener sin acudir a oficinas: en la página oficial del SAT, en la aplicación móvil y en las oficinas del fisco. Para hacer vía el sitio web, debe ingresar a la página sat.gob.mx y en la sección 'Otros trámites y servicios' dar clic en 'Genera tu Constancia de Situación Fiscal'. Se requiere RFC y contraseña o firma electrónica vigente. En la aplicación SAT ID, que funciona en teléfonos celulares y tabletas, se requiere identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y número de teléfono celular a 10 posiciones. Como reportamos, en la factura versión 4.0 se exigen como requisitos los nombres del emisor y del receptor. Pero los nombres deben registrarse tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación.