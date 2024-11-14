El Instituto anunció que el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM) otorgados antes de 2013 dejarán de aumentar

El Instituto anunció que el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM) otorgados antes de 2013 dejarán de aumentar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que congelará el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos de vivienda en Veces Salarios Mínimos (VSM) otorgados antes de 2013.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que esta medida responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El 11 de noviembre de 2024, durante la conferencia “La mañanera del pueblo,” Romero Oropeza detalló que el Infonavit cuenta con una cartera de 6.2 millones de créditos hipotecarios, de los cuales el 64% fueron diseñados bajo un esquema en el que el saldo y las mensualidades aumentan cada año, incluso si el acreditado cumple puntualmente con sus pagos. Este modelo ha hecho que la deuda se vuelva impagable para millones de familias. “Esta injusticia afecta a 4 millones de familias”, enfatizó.

Romero Oropeza indicó que, aunque los acreditados hayan pagado regularmente, al final de los 30 años del crédito, su deuda podría ser hasta cinco veces mayor que el préstamo original.

En cuanto a los 2 millones de beneficiarios de este congelamiento, se informó que:

500 mil recibirán automáticamente beneficios adicionales, como reducción de tasa de interés y mensualidades, e incluso descuentos al saldo en algunos casos.

1 millón 500 mil deben acudir a los Centros de Servicio Infonavit para acceder a beneficios adicionales.

A partir de la próxima semana, los interesados podrán obtener más información en la página oficial de Infonavit: www.infonavit.org.mx.

Romero Oropeza concluyó anunciando que en las próximas semanas se planea extender un beneficio a otros 2 millones de derechohabientes. Así, antes de fin de año, se espera apoyar a las 4 millones de familias afectadas por los modelos de crédito antiguos.