Esta aplicación ofrece diversas funcionalidades que facilitan la experiencia del contribuyente para generar y consultar facturas A tan solo cuatro meses desde su lanzamiento, la aplicación Factura ...

Esta aplicación ofrece diversas funcionalidades que facilitan la experiencia del contribuyente para generar y consultar facturas A tan solo cuatro meses desde su lanzamiento, la aplicación Factura SAT Móvil ha experimentado una cifra total de 167,484 descargas, consolidándose como una herramienta altamente aceptada entre los contribuyentes. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) introdujo esta aplicación de forma gratuita con el propósito de simplificar el proceso de generación y envío de facturas, así como brindar una forma rápida y segura de consultarlas. Factura SAT Móvil ofrece diversas funcionalidades que facilitan la experiencia del contribuyente. Entre las características destacadas se encuentran la capacidad de guardar plantillas y datos de clientes frecuentes, así como la posibilidad de compartir archivos de manera sencilla durante los 365 días del año a través de plataformas como correo electrónico, WhatsApp o Messenger. Además, la aplicación presenta otras ventajas significativas, tales como:

Recibir alertas directas en el dispositivo cuando se emite una nueva factura desde Factura SAT Móvil.

Timbrar facturas de forma inmediata, asegurando que estén selladas con el Certificado de Sello Digital (CSD).

Consultar facturas emitidas y recibidas organizadas por fecha o folio fiscal.

Generar un código QR con la información fiscal del contribuyente para agilizar el proceso de emisión de facturas.

La descarga de Factura SAT Móvil es un proceso sencillo que requiere:

Acceso a internet. La instalación de la aplicación desde sitios oficiales, disponible para dispositivos iOS y Android. Contar con una contraseña activa. Una vez descargada la aplicación, para iniciar sesión se necesitan el RFC y la contraseña activa del usuario.

Para aquellos interesados en obtener más detalles sobre Factura SAT Móvil, el micrositio oficial proporciona información adicional: Micrositio Factura SAT Móvil. Con estas cifras alentadoras, la aplicación continúa marcando un hito en la modernización de los servicios tributarios y la comodidad para los contribuyentes en México.