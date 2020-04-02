Se han reportado aumentos injustificados en bienes como huevo, maíz, frijol y caña de azucar. Lamentablemente la emergencia sanitaria causada por el coronavirus también ha sido utilizada para sacar provecho de ella; un ejemplo muy claro es el alza de productos de la canasta básica sin motivo alguno. Ante esta situación, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, ha anunciado que el aumento indiscriminado a los precios de productos como maíz blanco, frijol, huevo y caña de azúcar será sancionado con multas de hasta 3 millones de pesos. El funcionario explicó que la actual crisis económica y el incremento de los precios en el extranjero no debería afectar el precio de los ya mencionados productos porque se produce más de lo que se consume en el país. En este sentido, el titilar de la Profeco destacó que debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, la dependencia tiene facultades que generalmente no le competen, por lo que advirtió que: "Quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir", Ricardo Sheffield, Profeco. Aunado a esto, Sheffield cuenta que ya está en contacto con grandes productores de huevo como Bachoco, El Calvario y San Juan para que no abusen en los precios, después de que se reportara que sus productos sufrieran un incremento desmedido de precio. De igual manera, mencionó que los negocios que hagan caso omiso a este llamado podrían ser sancionados, decomisados y hasta clausurados. Aunque también destacó que hay una gran respuesta solidaria por parte de los comerciantes, ya que no se han registrado aumentos generales.

Se reportan alzas injustificadas

Sin embargo, se tiene conocimiento de alzas de precios en diferentes productos de la canasta básica en ciertos lugares, como el huevo en Tijuana; una usuaria reportó que en aquella entidad el kilo de este producto ha tenido un aumento desmedido. La consumidora de nombre Alicia Salcido declaró para el periódico La voz de la Frontera que en la zona fronteriza ubicada al Sur del Valle de Mexicali, en los mercados Corona, El Rey y Welton, se ha disparado el precio de este producto básico, pues ofrecen el kilo entre los 49 y 90 pesos. Asimismo, usuarios de Twitter se han dado a la tarea de reportar el incremento de los precios en ciertas tiendas. En este caso se muestra un incremento del precio del huevo también y hasta se adjunta la dirección de la tienda Aurrerá que ha incurrido en esto: https://twitter.com/pikita\_paleta/status/1245500833682391046?s=19 Mientras tanto, la delegación de la Profeco en Querétaro ha dado a conocer que ya cuenta con siete denuncias cidadanas por no respetar el precio de ciertos productos de la canasta básica. El delegado federal Juan Rodríguez Valle también dio a conocer que la principal queja de los consumidores es que no se les respeta el precio que se exhibe en los aparadores y se les cobra un importe diferente. En consecuencia, la Profeco ha hecho una invitación a los ciudadanos a reportar este tipo de alzas irregulares a través del teléfono del consumidor 55 5568 8722 y del correo electrónico [email protected].

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