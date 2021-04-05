Este año hubo casi 50 mil declaraciones anuales más que el año pasado de personas morales. El pasado 31 de marzo fue el último día para presentar la declaración anual de personas morales. De acuerd...

Este año hubo casi 50 mil declaraciones anuales más que el año pasado de personas morales. El pasado 31 de marzo fue el último día para presentar la declaración anual de personas morales. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se presentaron casi 50 mil declaraciones más que en 2020. https://twitter.com/SATMX/status/1378852382377840644 De enero a marzo de 2021 se presentaron 607 mil declaraciones anuales de personas morales. Esto representa un aumento de 9% frente al año pasado, cuando se presentaron 557 mil declaraciones. El fisco también dio a conocer que se registraron un millón 38 mil empresas activas en el padrón de contribuyentes. De este total, 687 mil contribuyentes reportaron facturación activa; es decir, tuvieron ingresos durante 2020. Esto implica que 88% de los contribuyentes activos presentaron su declaración anual; en cambio, solamente 58% de los no activos la presentaron. El año pasado, el número de contribuyentes activos era de 930 mil.

El SAT no dio prórroga

Algo que llama la atención es que el sitio para presentar la declaración anual presentó varias fallas técnicas de acuerdo con Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex procuradora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). La ex procuradora señaló que los contribuyentes han tenido dificultades para incluir sus pérdidas fiscales de ejercicios pasados, lo que en un contexto como el vivido actualmente, en que la pandemia y el confinamiento han causado una importante desaceleración de la economía, es particularmente grave.

¿Cuál es la principal falla o es la falla que siguen presentando según los contadores? Pues que no pueden, no puede el contribuyente llenar las pérdidas de 2019. Un contribuyente pudo haber tenido pérdidas en el ejercicio de 2019, las declaró en 2020, y como ahora los formatos ya están prellenados en la plataforma digital, que debía aparecer su pérdida de 2019, ya que por ley tiene hasta diez años para poder restar o amortizar su pérdida contra utilidades.

Sin embargo, el SAT decidió no otorgar una prórroga. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/suben-9-declaraciones-de-personas-morales/ar2156929 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/05/declaraciones-anuales-de-personas-morales-aumentaron-9-en-primer-trimestre-de-2021-sat/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.