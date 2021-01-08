El SAT intensificará la fiscalización sobre los medianos y pequeños contribuyentes, entre los que se encuentran las pymes y profesionistas En 2021 no se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos, c...

El SAT intensificará la fiscalización sobre los medianos y pequeños contribuyentes, entre los que se encuentran las pymes y profesionistas En 2021 no se aumentaron ni se crearon nuevos impuestos, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, para mantener y garantizar el nivel de la recaudación, en 2021 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificará la fiscalización sobre los medianos y pequeños contribuyentes. Esto lo consideró Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

El SAT intensificará la fiscalización sobre pymes y profesionistas

Entrevistado por Publimetro, el especialista dijo que entre dichos contribuyentes se encuentran los siguientes:

Pequeñas y medianas empresas (pymes).

Profesionistas que trabajan por su cuenta.

Empleados por honorarios.

Quienes recurren a la figura de sueldos asimilados.

Y todos los contribuyentes que no estén al corriente de obligaciones fiscales o hayan incurrido en discrepancia fiscal. Es decir, cuando el monto de sus gastos de un año sea superior a sus ingresos declarados. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México advirtió que, tal como lo hizo en 2020, “el SAT llevará una fiscalización más importante". Mendieta González explicó que, por ley, la autoridad tiene hasta cinco años para revisar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Esto hoy lleva a la autoridad a fiscalizar los ejercicios de 2017 y 2018.

Fiscalización en tiempo real

Pero el especialista indicó que ahorita lo que quiere el SAT es seguir con este esquema de revisión, pero sin perder de vista las fiscalizaciones en tiempo real. “Esto último con el apoyo de los CFDI, revisiones tributarias y auditorias electrónicas. Además del envío de cartas invitación o exhortos fiscales, aplicando la tecnología día a día”, señaló. Por eso, Mendieta González dijo que lo mejor será que todos los contribuyentes estén al pendiente de las invitaciones y procesos de revisión iniciados por el SAT. Porque si las obligaciones no cubiertas superan ocho millones de pesos, existe el riesgo de cárcel.

Con información de Publimetro

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/03/sat-va-tras-profesionistas-pymes-y-morosos-en-2021-contadores.html

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