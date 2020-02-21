El SAT exigió a Alsea el pago de 3 mil 800 millones de pesos porque consideró que la compra de Vips fue a bajo precio. En 2014, la operadora de restaurantes Alsea compró la cadena Vips, con 263 restaurantes, por 8 mil 200 millones de pesos. Con la compra, Alsea se convirtió en uno de los operadores más grandes del mundo con cuatro mil establecimientos en más de 10 países. Actualmente tiene 2 mil millones de ventas anuales y son operadores de marcas como Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chilli’s, Italianni’s, entre otras. El viernes de la semana pasada elServicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un oficio de liquidación contra la empresa. La empresa informó el viernes 14 de enero que, de acuerdo con el SAT, debe el pago de impuestos por ingresos en la adquisición de Vips. En total, el SAT está reclamando 3 mil 881 millones de pesos que incluyen actualizaciones, multas y recargos. La mañana del lunes la empresa Alsea encabezó las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sus acciones experimentaron una caída del 5,75%, pasando de 45.89 pesos a 43.25 pesos. Por su parte, Alsea envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en que afirmó que cuenta con la información suficiente para demostrar que la liquidación del SAT es improcedente.

SAT cree que Alsea compró Vips a bajo precio

Alsea dio a conocer que el SAT considera que la compra de Vips se dio a un bajo precio. Esto implicaría que Alsea consiguió un ingreso en adquisición de bienes al comprar la cadena. De ser así, la empresa estaría obligada a pagar el ISR correspondiente al valor estimado. De acuerdo con cálculos del SAT, Alsea pagó menos de la mitad de los cinco mil millones de pesos en lo que estaba valuada la cadena Vips. Aunque la compra se dio en 2014, es la primera vez que el SAT hace algún tipo de reclamo a Alsea. En cambio, el SAT ha estado pidiendo información y reclamando pago de impuestos a Walmart, quien vendió Vips, desde inicios de 2018. Con información de Reforma.

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