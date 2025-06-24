La reforma al Poder Judicial buscará que multimillonarios y grandes corporativos paguen lo que deben, aseguran diputados El debate sobre quién paga y cuánto en México volvió a encenderse tras la pr...

La reforma al Poder Judicial buscará que multimillonarios y grandes corporativos paguen lo que deben, aseguran diputados El debate sobre quién paga y cuánto en México volvió a encenderse tras la presentación del decálogo “10 puntos hacia la justicia fiscal” de Oxfam México. Durante el evento, José Antonio López Ruiz, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, afirmó que la reciente reforma al Poder Judicial tiene un objetivo claro: cerrar el paso a la elusión de los grandes capitales.

Lo que dijo el legislador

“Los multimillonarios y concentradores de capital van a tener que pagar”.

“La reforma judicial también ajustará el funcionamiento de fiscalías y ministerios públicos para garantizar legalidad y perseguir delitos fiscales”.

para garantizar legalidad y perseguir delitos fiscales”. “Las PyME ya no soportan más gravámenes; el énfasis debe ponerse en la economía informal y en los grandes évadidos”.

Los 10 puntos de Oxfam México

# Medida propuesta Potencial recaudatorio / inversión 1 Impuesto predial justo y progresivo +97 mil MDP 2 Impuesto ambiental sobre tenencia o uso de vehículos +134 mil MDP 3 Impuesto a grandes herencias, donaciones y sucesiones +398 mil MDP 4 Contribución solidaria de grandes fortunas +286.6 mil MDP 5 Cooperación fiscal regional e internacional liderada por México +10.3 mil MDD 6 Inspección laboral (80 × más inspectores) Potencial de inversión: 42 000 plazas con salarios dignos 7 Infraestructura y servicios de cuidados Potencial de inversión: 15 × más centros para adultos mayores o 16 × más guarderías 8 Transporte público masivo y electrificado Potencial de inversión: 12 500 líneas de autobús BRT 9 Capacidades institucionales (Haciendas y SAT) Potencial de inversión: >500 000 plazas subnacionales y 360 000 jefaturas SAT 10 Transparencia y fiscalización Potencial de inversión: 70 × presupuesto de la ASF

¿Qué cambia con la reforma judicial?

Según López Ruiz, los tribunales contarán con herramientas procesales más ágiles para litigar grandes deudas y sancionar tácticas dilatorias. Se prevé, además, la creación de unidades especializadas dentro de las fiscalías para llevar causas de evasión, defraudación y uso de factureras.

Empresarios vs. recaudación: ¿punto de equilibrio?

El diputado —también empresario— subrayó que el tejido productivo no soporta más cargas:

“ISR, nómina, IMSS… con inflación, el margen se reduce. Cobrarle más al que genera empleo puede ser contraproducente”.

La solución, sostuvo, es “corresponsabilidad”: ampliar la base, formalizar negocios y exigir proporcionalidad a gigantes corporativos.

Municipios, el eslabón débil

López Ruiz reveló que 500 municipios no cobran el derecho de agua. Una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal buscará incentivar la recaudación local para fortalecer servicios y reducir la dependencia del erario federal.

Próximos pasos

Definir el paquete de reformas secundarias al Poder Judicial que concrete la persecución de delitos fiscales. Debate parlamentario sobre cobro del agua y modernización del predial. Agenda de Hacienda para evaluar nuevos instrumentos de gravamen progresivo.

México se encamina a una reforma que pretende equilibrar la balanza entre grandes fortunas y contribuyentes comunes. El éxito dependerá de la capacidad de cerrar fugas fiscales sin asfixiar al sector productivo, y de traducir cada peso adicional recaudado en mejores servicios y menor desigualdad.