Aquí te diremos cómo acceder a este servicio tanto en línea como presencialmente. Ya está disponible el servicio de entrega de escrituras. Este servicio se encontraba suspendido desde el 2015 y se rehabilitó apenas el mes pasado. El objetivo de esta reactivación es brindar un mejor servicio y dar certeza jurídica sobre la propiedad. Esto lo anunció a través de un comunicado el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Si ejerciste tu crédito entre 1972 y 2007, solicita tu escritura a través de Mi Cuenta Infonavit (ingresando a esta liga), llamando a Infonatel (al teléfono 800 008 3900), o acudiendo al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano. Es importante tomar en cuenta que para acudir al Cesi se debe solicitar una cita, pues el Instituto busca evitar aglomeraciones para poder conservar la sana distancia. Si lo haces en línea, únicamente te pedirá ingresar el corrreo electrónico que registraste en la plataforma y la correspondiente contraseña que diste de alta.
Ya está disponible el servicio de entrega de escrituras. Si ejerciste tu crédito entre 1972 y 2007, solicítalo a través de Mi Cuenta Infonavit, Infonatel o en un Cesi. Ingresa aquí: https://t.co/uFIL1cPepm pic.twitter.com/6gb5ICXaPR
— Infonavit (@Infonavit) July 13, 2020
Desde esta plataforma podrás solicitar la entrega de escrituras. Se te otorgará un folio para poder acceder a la entrega de dicho documento.
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