Ariana Martínez, integrante del Colegio de Contadores, expuso que hay personas que se encuentran a fuera de las oficinas del fisco vendiendo citas Desde hace meses, los contribuyentes sufren adversidades para obtener citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para los trámites que se tienen que hacer de manera presencial. Al parecer, algunas personas se están beneficiando de la dificultad para obtener citas y las están vendiendo.

Acusan que funcionarios del SAT venden citas

Por el caso de la venta de citas, el SAT ha separado de sus cargos a varios funcionarios. Pero parece que el problema continúa. Recientemente, un diputado del PRI acusó que funcionarios del SAT venden citas hasta en 10 mil pesos, y advirtió que hay una presunta red de corrupción dentro del órgano recaudador. El legislador expuso lo anterior durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados. La comparecencia fue para profundizar sobre el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo y el Paquete Económico 2023.

Hay personas que ofrecen citas afuera del SAT

De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, afuera de las administraciones desconcentradas del SAT han visto personas vendiendo citas. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que no saben a qué se dedican esas personas. Es decir, no saben si son o no son funcionarios del SAT. "Se acercan contigo a decirte que si estás buscando una cita, y que si son de las que necesitas de urgencia o no", explicó Martínez Molina. Además, la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México indicó que las citas se ofrecen como si lo que estuvieran vendiendo fueran botellas con agua. En estos casos, la especialista señaló que la autoridad debe trabajar a través de los canales de investigación, para saber si lo que ofrecen estas personas es real, y si es así deberían investigar si hay funcionarios coludidos.

El SAT ha realizado cambios administrativos

Pero la contadora también explicó que el SAT ya ha realizado cambios administrativos, para mejorar y ayudar a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones fiscales. Hace unos días, el SAT anunció la ampliación de horarios y espacios de atención para disminuir el rezago de citas presenciales. Martínez Molina considera que estas acciones son muy valiosas para los contribuyentes, y ayudarán a tener un poco más de ampliación para el tema de atención y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.