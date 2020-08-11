La pandemia también afectó los juicios a favor del SAT.
Durante el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó 2 mil 519 casos en sentencia definitiva. Esto representa una efectividad de 47.4%. Estos resultados son los más bajos desde 2016. En estos juicios, el SAT recuperó 36 mil millones de pesos. Este es el monto más bajo desde 2017.
|Periodo
|Sentencias favorables para el SAT
|Monto recuperado (en miles de millones de pesos)
|Primer semestre 2016
|6,666
|NA
|Primer semestre 2017
|6,594
|50
|Primer semestre 2018
|4,753
|58
|Primer semestre 2019
|5,952
|62
|Primer semestre 2020
|2,519
|36
De acuerdo con el SAT, los malos resultados se deben a la pandemia por COVID-19. Por un lado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) suspendió labores desde el 18 de marzo hasta el 3 de agosto. Durante este periodo, no se notificaron sentencias al SAT. Así, el número total de juicios disminuyó.
Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/economia/018n1eco
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