La pandemia también afectó los juicios a favor del SAT.

La pandemia también afectó los juicios a favor del SAT.

Durante el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó 2 mil 519 casos en sentencia definitiva. Esto representa una efectividad de 47.4%. Estos resultados son los más bajos desde 2016. En estos juicios, el SAT recuperó 36 mil millones de pesos. Este es el monto más bajo desde 2017.

Periodo Sentencias favorables para el SAT Monto recuperado (en miles de millones de pesos) Primer semestre 2016 6,666 NA Primer semestre 2017 6,594 50 Primer semestre 2018 4,753 58 Primer semestre 2019 5,952 62 Primer semestre 2020 2,519 36

De acuerdo con el SAT, los malos resultados se deben a la pandemia por COVID-19. Por un lado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) suspendió labores desde el 18 de marzo hasta el 3 de agosto. Durante este periodo, no se notificaron sentencias al SAT. Así, el número total de juicios disminuyó.

Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/08/11/economia/018n1eco

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