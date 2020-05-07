Si presentaste tu declaración anual 2019 y no has recibido tu devolución de impuestos, es posible que te encuentres en uno de los siguientes supuestos, por lo que tendrás que hacer una aclaración. ...

Si presentaste tu declaración anual 2019 y no has recibido tu devolución de impuestos, es posible que te encuentres en uno de los siguientes supuestos, por lo que tendrás que hacer una aclaración. ¿Sigues esperando la devolución de tus impuestos tras presentar tu declaración con saldo a favor, pero no te ha llegado nada? Te conviene prestar atención a esto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer una lista de casos que retrasan la devolución del impuesto sobre la renta (ISR). En estos casos tendrías que presentar una solicitud de devolución para aclarar tu situación. En este sentido, tanto el SAT como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sugieren revisar si te encuentras en cualquiera de los siguientes casos:

Si capturaste de forma manual una factura no identificada de gastos personales, o si se modificó algún importe de las facturas incluidas en el sistema.

Si tu factura de gastos médicos, dentales o de colegiatura aparecen con forma de pago en efectivo.

Si adquiriste medicamentos, éstos sólo serán deducibles si se incluyen en la factura que expidan las instituciones hospitalarias.

Si aplicaste la deducción de otra clase de seguro aparte de tu póliza de seguros médicos.

Cuando el SAT señala que tu patrón u otro retenedor realizó un pago mayor al que realmente recibiste.

Si manifestaste en tu declaración anual que no eres el titular de la cuenta CABLE.

Cuando la factura de la colegiatura no contiene nombre, CURP y grado escolar del estudiante.

O si el SAT te relacionó con un patrón a quien nunca le prestaste servicios.

Es importante recordar que, en todos estos casos, contar con la e.firma es indispensable.

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