El número de contribuyentes en plataformas digitales en México ha cuadruplicado desde 2020

El número de contribuyentes en plataformas digitales en México ha cuadruplicado desde 2020

Desde la implementación del régimen fiscal para actividades empresariales en plataformas tecnológicas, México ha visto cuadruplicarse el número de contribuyentes registrados, desatando un intenso debate sobre las implicaciones laborales y fiscales para trabajadores de plataformas como Uber, Didi y Airbnb.

Un salto en las cifras

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México reportó un notable aumento en el número de contribuyentes bajo el régimen de “Actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas”. Desde su inicio en junio de 2020 con 137,224 registrados, la cifra ha ascendido a 581,540 al cierre de agosto, reflejando la creciente importancia de la economía digital.

Impulsores del crecimiento

Según Jorge Omar Moreno, investigador de la Facultad de Economía de la UANL, este crecimiento se atribuye al atractivo de la economía digital para generar ingresos adicionales, así como a la adaptabilidad que ofrecen plataformas como Uber, Didi y Airbnb. Estos servicios no solo proporcionan flexibilidad laboral sino también una fuente vital de ingresos para muchos.

Debate sobre la regulación laboral

La propuesta para regularizar la situación laboral de los trabajadores de plataformas móviles ha generado controversia. Expertos como Juan Carlos Pérez Góngora argumentan que forzar la formalización de estos trabajadores podría disuadir la operación de plataformas digitales en México, perjudicando a aquellos que dependen de ellas para sus ingresos.

Consideraciones legales y futuro laboral

Mario Saucedo Montemayor, especialista en derecho laboral, señala la importancia de definir la relación entre subordinación y autonomía para estos trabajadores. Las futuras regulaciones podrían aumentar los costos para las empresas y, por ende, para los consumidores, afectando la estructura de costos y la accesibilidad de estos servicios.