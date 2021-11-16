La Miscelánea Fiscal para 2022 incluye modificaciones a la Ley del ISR, IVA, IEPS y del CFF, entre otros. El 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la Miscelánea Fiscal para 2022 en el Diario ...

La Miscelánea Fiscal para 2022 incluye modificaciones a la Ley del ISR, IVA, IEPS y del CFF, entre otros. El 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo publicó la Miscelánea Fiscal para 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Se trata de las reformas a diversas disposiciones de las leyes del Impuesto sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y del Código Fiscal de la Federación (CFF), entre otros ordenamientos.

Los ejes de la Miscelánea Fiscal para 2022

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, explicó en su momento que la Miscelánea Fiscal para 2022 tiene tres grandes ejes:

No incrementar impuestos.

Combatir a la evasión y elusión fiscal.

La simplificación administrativa.

Régimen simplificado de confianza para personas físicas

Respecto a la simplificación administrativa, la funcionaria dijo que se implementará un régimen simplificado de confianza (RESICO). En el caso de personas físicas, es para contribuyentes con ingresos menores a 3.5 millones de pesos (mdp). Además, explicó que el RESICO tendrá una declaración sencilla, con tasas de ISR bajas, pero no tendrá deducciones.

Régimen simplificado de confianza para personas morales

Raquel Buenrostro expuso que, en el caso de las personas morales, cuyos socios sean personas físicas y tengan ingresos menores a 35 mdp, van a declarar de manera simplificada. “Básicamente nosotros estamos estimando que el contribuyente capture seis datos y con eso ya todo lo demás estaría precargado y de esa manera se simplifica”, explicó la funcionaria.

Ley de Ingresos de la Federación para 2022

El Poder Ejecutivo también publicó los siguientes documentos:

El Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.

Y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Puedes ver los documentos que publicó el Ejecutivoaquí / Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.