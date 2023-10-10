Algunas de estas propuestas legislativas están estancadas, mientras que otras avanzan muy lentamente pero con posibilidades de aprobarse En los últimos meses, se presentaron diversas iniciativas de reforma laboral en el Congreso de la Unión, pero ninguna ha logrado concretarse. De acuerdo con Fiscalia, algunas de estas propuestas están estancadas, mientras que otras avanzan muy lentamente. El artículo indica que algunas de las reformas que actualmente están siendo analizadas en el Congreso de la Unión son las siguientes:

Reducción de la jornada laboral

La propuesta de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana en México ha enfrentado obstáculos en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa fue presentada por la senadora Patricia Mercado del partido Movimiento Ciudadano y busca modificar el Artículo 123 Constitucional relacionado con la Ley Federal del Trabajo (LFT). La iniciativa busca cambiar la ley para que, en lugar de un día de descanso por cada seis días de trabajo, los trabajadores disfruten de dos días de descanso por cada cinco días laborales, sin afectar su salario. Originalmente, se esperaba que la votación sobre la propuesta de reducción de jornada laboral se llevara a cabo entre el 25 y el 29 de septiembre de 2023. Pero los legisladores pospusieron su análisis hasta el inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Dado que se trata de una reforma constitucional, se requiere el consenso y respaldo de la mayoría calificada del Pleno de la Cámara de Diputados y Senadores, seguido de una discusión, posible modificación, votación y aprobación. El proceso del Parlamento Abierto comenzará el 16 de octubre en la Cámara de Diputados para discutir la iniciativa de reducción de la jornada laboral. Se llevarán a cabo cinco sesiones en las que participarán todas las partes interesadas, con el objetivo de llegar a conclusiones para el 21 de noviembre.

Aumento de aguinaldo

El diputado Manuel Baldenebro, del partido Morena, propuso duplicar el aguinaldo que los trabajadores reciben en diciembre, pasando de 15 días de salario a 30 días. Esta propuesta, conocida como 'Aguinaldo digno', busca modificar el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para mejorar las prestaciones laborales en México. Se había programado una discusión tentativa entre el 18 y el 22 de septiembre, aunque no se ha confirmado oficialmente. Hasta el momento, no ha habido noticias de la aprobación de la propuesta para aumentar el aguinaldo a 30 días, y parece que continúa estancada en el Congreso de la Unión. La discusión y el avance de esta reforma aún no se ha confirmado oficialmente, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.

Ley Silla

La propuesta de la 'Ley Silla', destinada a mejorar las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores en México, se encuentra actualmente en un estado de incertidumbre en el Congreso de la Unión. Hasta el momento, no ha habido noticias sobre su aprobación, y parece estar estancada en el proceso legislativo. Esta iniciativa fue anunciada por Rodrigo Cordera, miembro del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y delegado estatal de la Ciudad de México (CDMX) de la Fundación Lázaro Cárdenas. Se esperaba que la propuesta fuera presentada a la senadora Patricia Mercado durante la semana del 21 al 25 de agosto de 2023. A pesar de sus potenciales beneficios para la clase trabajadora, la 'Ley Silla' aún no ha avanzado, y su futuro sigue siendo incierto en cuanto a su aprobación y adopción como ley.

Aumento de prima vacacional

Hasta el momento, la propuesta para duplicar la prima vacacional en México y establecer nuevas reglas para su pago aún no ha sido aprobada, y parece estar estancada en el Congreso de la Unión. A pesar de que la legislación laboral experimentó una reforma para aumentar los días de descanso de los trabajadores, la prima vacacional no fue modificada. La iniciativa para duplicar la prima vacacional, promovida por la diputada federal Lilia Caritina Olvera Coronel del PAN, busca elevar esta prestación del 25% al 50% del salario que los trabajadores perciben durante su período de descanso. Según la legisladora, muchos empleados actualmente reciben primas vacacionales de montos relativamente bajos, especialmente aquellos que ganan menos de tres salarios mínimos. La propuesta también incluye el pago de la prima vacacional en la fecha de inicio del período de vacaciones del trabajador, en lugar de hacerlo en el aniversario de trabajo como se suele hacer actualmente.