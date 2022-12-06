Hay alrededor de 30 pueblos mágicos cerca de CDMX, de los más de 130 que han sido distinguidos con esa denominación en todo México. Estos 30 quedan a 3 horas o menos de la capital. Ofrecen atractiv...

Hay alrededor de 30 pueblos mágicos cerca de CDMX, de los más de 130 que han sido distinguidos con esa denominación en todo México. Estos 30 quedan a 3 horas o menos de la capital. Ofrecen atractivos naturales, gastronómicos y arquitectónicos y cada uno representa una escapada del agite citadino. El atractivo de los pueblos mágicos cerca de CDMX es una garantía de que invertir en proyectos inmobiliarios de la Ciudad de México es una gran decisión. Por ejemplo, comprar departamentos en venta Álvaro Obregón te da la opción de vivir en la capital o de obtener ingresos por alquiler de corta estancia.

México y los Pueblos Mágicos

Los pueblos mágicos de México son declarados con este distintivo por la Secretaría de Turismo (Sectur) en cumplimiento al programa de política turística. Las localidades que ingresan al programa están preservadas y preparadas para su desarrollo sustentable. Para que una localidad sea reconocida con la marca distintiva de pueblo mágico, debe contar con los atributos de:

Singularidad

Carácter

Autenticidad

Atractivos

Los atributos evaluados por Sectur para declarar un “pueblo mágico” reflejan las necesidades e intereses de los turistas actuales. La iniciativa tiene como fin el fortalecimiento de la actividad, con un énfasis en el desarrollo sostenible. Esta certificación hace que invertir en los pueblos mágicos cerca de CDMX sea una gran idea para vivir o alquilar. Otra alternativa es la venta departamento Álvaro Obregón en Ciudad de México.

Los pueblos mágicos más populares y cercanos a CDMX

Tal como te contamos, existen docenas de pueblos mágicos cerca de CDMX para visitar. Estos son la evidencia que para disfrutar de la belleza y cultura mexicana no necesariamente hay que ir a San Francisco y otras zonas costeras. A continuación te presentamos algunos de los pueblos mágicos más destacados cerca de CDMX. Además, algunas de las actividades que no te puedes perder según el informe de Datatur:

Mineral del Chico en Hidalgo

El Mineral del Chico es uno de los pueblos mágicos cerca de CDMX. Queda a tan solo tres horas de la capital y es una muestra de la historia del pasado minero de la zona. Su principal atractivo son sus vistas naturales, en las que destaca la reserva natural del Parque Nacional El Chico. Es un pueblo para desarrollar actividades de senderismo y recorrer sus calles entre una arquitectura provinciana llena de casas con techos rojos. También puedes visitar el Museo de Minería y la Parroquia de la Concepción.

Real del Monte en Hidalgo

A dos horas en automóvil desde CDMX, encuentras el pueblo Real del Monte. Su arquitectura colonial y clima mayormente húmedo (algo nostálgico) lo asemejan a un pueblo inglés. Es un lugar ideal para recorrer caminando por sus calles adoquinadas y en pendiente. Dentro de las actividades para hacer está la compra de souvenirs y artesanías en sus tiendas. Tiene una intensa vida nocturna y representa un auténtico tour gastronómico para probar delicias típicas mexicanas como las gorditas (un tipo de arepas con rellenos) y el Ximbó (tipo de envuelto con relleno de carnes).

El Oro en Estado de México

Tras un viaje de dos horas en coche puedes llegar desde la Ciudad de México a El Oro, uno de los pueblos mágicos cerca de CDMX. Como su nombre lo dice, ha tenido como centro de la actividad económica la explotación de minas de oro. Hoy en día es todo un paraíso natural en donde se ubica la represa Brockman. Una ubicación rodeada por el esplendor de pinos y cedros. Es tal el atractivo de estos lugares que es frecuente encontrar personas y turistas en actividades al aire libre como senderismo, montañismo y pesca. Ofrece alojamiento en bungalows. Aprovecha para tomarte la foto en la estación del ferrocarril, el museo y la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Tequisquiapan en Querétaro

[caption id="attachment_61465" align="aligncenter" width="640"] Foto tomada bajo licencia CCO Pixabay[/caption] Tequisquiapan, en Querétaro y a poco más de dos horas de CDMX, es un pueblito que te ofrece un clima caluroso, con balneario, aguas termales y un paisaje para desconectarte de la rutina. Entre los atractivos de este pueblo mágico están la buena comida y bebida. En la región se producen los mejores quesos y vinos del país, protagonistas de una feria temática en mayo y junio. Abundan las plazas tranquilas, pero para los que buscan aventura pueden sobrevolar la zona en globo aerostático al amanecer. Nos quedaron fuera de esta lista otros pueblos mágicos cerca de la capital mexicana, tales como Atlixco o Cuetzalan, en Puebla, y Tepoztlán, en Morelos. En general, todos los pueblos mágicos en México son por sí mismos un atractivo que llama cada vez a más gente. Según un informe de Sectur, los pueblos mágicos generan una tasa de crecimiento censal de turistas del 11.9% anual. Incluso, los pueblos mágicos de México son resaltados por plataformas de alojamiento como Airbnb. Existen programas de “anfitriones mágicos” que invitan y capacitan a los locales a ser anfitriones en la plataforma digital, para compartir su conocimiento cultural y aprovechar la demanda turística.

El negocio de bienes raíces para alquiler

Los pueblos mágicos cerca de CDMX son una razón de peso para invertir en la capital, pues atraen turistas año tras año. Esto somete a las propiedades a una continua revalorización y la oportunidad de obtener una renta estable. Revisa la oferta de bienes raíces con inmobiliarias expertas como Entorno México o Casa Aguilar. La Haus es otra alternativa para recibir asesoría inmobiliaria y encontrar propiedades en México vía online.