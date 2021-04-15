El mandatario celebró que la operación de la empresa permanecerá mayoritariamente en manos de mexicanos. En la conferencia mañanera del 14 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la fusión de Televisa y Univisión. De acuerdo al mandatario, el tamaño de las operaciones será de unos 100 mil millones de pesos y tendrá una audiencia potencial de 600 millones de personas en todo el mundo, lo que constituye la totalidad del mundo hispanohablante, entre los que están los 165 millones de mexicanos en México y Estados Unidos. "En esta sociedad -y por eso vemos con buenos ojos la fusión- prevalece la inversión de mexicanos. Televisa mantendrá el 46% de las acciones y los otros dueños serán Google, que es una importante empresa de comunicación, Soft Bank, un fondo japonés de tecnología, Searchlight Capital, que es un fondo de inversión de Eric Zinterhofer, y el fondo que dirige Wade Davis con alta experiencia en la industria de medios", explicó. La división de noticias, tras la fusión, quedará en manos de Emilio Azcárraga; los noticieros los dirigirán mexicanos.

En conversación con los principales socios de las televisoras, el presidente les pidió dignificar a los migrantes.

"Les expresé mi satisfacción por haberse logrado esta fusión tan importante para la comunidad hispana. Sólo les pedí que empeñaran su palabra de que en este nuevo medio de comunicación nunca se maltratará, que hicieran ese compromiso de no maltratar a los migrantes, porque todos somos migrantes. Incluso, la grandeza de Estados Unidos se debe a los migrantes". El presidente también celebró que la fusión dejará miles de millones de pesos a la hacienda pública, aunque se negó a decir el monto aproximado de los impuestos. "Ya va a corresponder a los servidores públicos del SAT, de conformidad con las leyes, hacer la cuenta, pero se van a pagar todos los impuestos. Nada de lo que pasaba antes, de que se hacían grandes operaciones y no se pagaban ni siquiera los impuestos", concluyó.

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