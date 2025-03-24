La declaración anual para personas físicas arranca en abril. Conoce quiénes están obligados a presentarla, qué documentos necesitas y qué gastos puedes deducir ante el SAT A partir del 1 de abril y...

La declaración anual para personas físicas arranca en abril. Conoce quiénes están obligados a presentarla, qué documentos necesitas y qué gastos puedes deducir ante el SAT A partir del 1 de abril y hasta el 30 del mismo mes, las personas físicas deberán presentar su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Este proceso es fundamental para mantener tus obligaciones fiscales en regla, y también representa una oportunidad para obtener un saldo a favor si aplicas correctamente tus deducciones.

¿Qué es la declaración anual?

Es un informe que los contribuyentes presentan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre los ingresos, egresos y deducciones realizadas durante el año anterior. Su objetivo es calcular correctamente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y, en algunos casos, acceder a devoluciones.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración?

El SAT señala que deben presentarla las personas físicas que durante el 2024 hayan obtenido ingresos por:

Sueldos y salarios con más de un patrón, o si dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre.

Servicios profesionales.

Actividades empresariales, incluyendo trabajo en plataformas digitales o en zona fronteriza.

Arrendamiento de inmuebles.

Venta o adquisición de bienes.

Intereses o dividendos.

También es obligatoria si los ingresos anuales superaron los 400,000 pesos.

¿Y si eres asalariado?

Como trabajador asalariado, deberás presentar tu declaración si:

Tus ingresos anuales superaron los 400,000 pesos.

Tuviste dos o más patrones en el año.

Recibiste ingresos combinados (salarios e intereses).

Dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre sin cumplir las condiciones de exención.

Documentos necesarios

Para evitar contratiempos, ten a la mano:

RFC, contraseña o e.firma vigente.

Constancia de Situación Fiscal actualizada.

Domicilio fiscal registrado ante el SAT.

Acceso al Buzón Tributario.

Visores de nómina y de deducciones personales.

Comprobantes fiscales de ingresos y gastos.

¿Qué gastos puedes deducir?

Si facturaste y pagaste con tarjeta o transferencia, puedes deducir:

Honorarios médicos, dentales, psicológicos y hospitalarios.

Gastos funerarios (dentro del límite de UMA).

Donativos a instituciones autorizadas.

Colegiaturas según el nivel educativo.

Transporte escolar obligatorio.

Aportaciones voluntarias a tu retiro.

Depósitos en cuentas especiales de ahorro.

Primas de seguros de gastos médicos.

Intereses reales de créditos hipotecarios.

El monto total deducible no puede exceder de cinco UMAs anuales (198,031.8 pesos en 2024) o el 15% de tus ingresos, lo que resulte menor.

Deducciones personales 2025

Evita multas

No presentar tu declaración a tiempo puede acarrear sanciones que van de los 1,400 hasta los 17,370 pesos. Así que lo mejor es prepararte con anticipación. Recuerda que, si tributaste bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), no puedes aplicar estas deducciones personales. La declaración anual es más que una obligación: también es una oportunidad para optimizar tus finanzas. Aprovecha las deducciones permitidas y evita errores que puedan derivar en multas. Si tienes dudas, acércate al SAT o consulta a un asesor fiscal.